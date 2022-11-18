Отток средств из европейских акций идет 40 недель подряд

Согласно отчету Bank of America (BofA), который ссылается на данные EPFR, отток капитала из европейских фондов акций продолжается уже сороковую неделю подряд. Аналитики банка отмечают, что это самый продолжительный подобный период за всю историю наблюдений.

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В этом году ЕС стал самым нелюбимым инвесторами регионом. Их отпугивают энергетический кризис, инфляция, угроза рецессии и ситуация вокруг Украины.

Бегство капиталов из европейских акций началось еще в первой половине февраля и с тех пор не прерывалось. Сейчас оно продолжается на фоне самого мощного за 35 недель возвращения мировых капиталов в ценные бумаги.

По данным BofA, инвесторы вложили $22,9 млрд в глобальные фонды акций и $4,2 млрд — в облигации. Рост притока средств последовал за вышедшими на прошлой неделе данными о том, что инфляция в Соединенных штатах оказалась ниже ожидавшейся. Основная часть денег пришла в США.

Это вызвало ралли мировых акций и облигаций. Но в BofA предупреждают, что оно скоро сойдет на нет из-за рисков, связанных с прибылью, и жесткой ястребиной позицией центральных банков. «Значительная часть ‘медвежьего ралли’ позади», — написали стратеги Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом.