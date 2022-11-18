Железная леди демократической партии сошла с пьедестала

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что отказывается от претензий на лидерство в новом составе законодательного органа. После того, как на промежуточных выборах большинство мандатов в нижней палате парламента завоевала Республиканская партия, демократы потеряли право выдвигать своего представителя на пост спикера.

Нэнси Пелоси, которой 82 года, впервые избиралась в палату представителей в 1987 году, в 2003 году она стала лидером демократического меньшинства и с тех пор попеременно выступала то спикером, то главой проигравшей фракции. Таким образом, нынешнее решение с началом работы нового состава палаты 3 января 2023 года завершит для Пелоси 20-летний период лидерства в законодательном органе.

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За этот период она работала с 4 президентскими администрациями и несколько раз приводила «синих» (цвет демократов) к победе на выборах. «Пришло время новому поколению вести за собой демократов…» – заявила Пелоси во время выступления 17 ноября. Она является первой женщиной в истории Соединенных Штатов, которая занимала пост спикера. 30 ноября пройдут очередные внутрипартийные выборы, а в январе 2023 г. Пелоси передаст молот спикера республиканскому лидеру, с большой вероятностью, Кевину Маккарти.

Особую известность за пределами США Пелоси получила благодаря многочисленным конфликтам с бывшим президентом Дональдом Трампом и ее деятельности во внешнеполитической сфере. Так в августе 2022 г. она посетила Тайвань и встретилась с президентом самоуправляющегося острова Цай Инвэнь. Событие вызвало резкий протест со стороны руководства Китая, считающим Тайвань своей территорией. В результате ее визита диалог между Пекином и Вашингтоном прервался практически на всех уровнях. В отношении России позиция Пелоси была неоднозначной. Она выступала за сотрудничество по вопросам разоружения и борьбы с изменением климата, однако являлась активным сторонником увеличения военной помощи Украине и в целом ограничения влияния Москвы на постсоветском пространстве.

Комсомол на подходе

Несмотря на потерю «синими» большинства в палате представителей, они сохранят значительное влияние на принятие решений. Республиканцы обладают лишь пограничным преимуществом, что требует единогласной поддержки любой инициативы. Однако общности «красных» (цвет республиканцев) угрожает усиление праворадикального крыла партии в лица сторонников Дональда Трампа. Поэтому новому спикеру Кевину Маккарти, в некоторых случаях, придется идти на уступки и договариваться с демократами, особенно по внутриполитическим вопросам.

Одним из возможных преемников Пелоси называют Хакима Джеффриса. Юрист по образованию он впервые избрался в Конгресс в 2013 г. Политик является сторонником ценностного подхода во внешней политике. В президентство Трампа он обвинял РФ во вмешательстве в американские выборы, а в 2022 г. выступил в поддержку Украины. В случае победы 30 ноября, Джеффрис будет первым афроамериканским лидером демократов в палате представителей. Двое наиболее авторитетных членов партии, ранее рассматриваемые как возможные «наследники» Пелоси (Джеймс Клайберн и Стени Хойер), уже высказались в поддержку Джеффриса. Кроме того, 17 ноября Хойер заявил, что тоже не будет переизбираться на пост главы большинства. Смена поколений лидеров демократической партии нацелена на привлечение молодого электората. На промежуточных выборах 2022 г. молодые избиратели (18-29 лет) были второй по вовлеченности демографической группой.

Нэнси, что дальше?

Пелоси продолжит представлять Cан-Франциско в нижней палате до окончания срока cвоих полномочий. Заявление было сделано через несколько часов после подтверждения победы республиканцев в палате представителей. Кроме фактического поражения на промежуточных выборах, в СМИ обсуждают другую потенциальную причину решения об отставке, а именно – личную безопасность. В конце октября, почти за две недели до голосования, на мужа Нэнси Пелоси было совершено вооруженное нападение в их доме в Калифорнии. Сама Пелоси не комментировала гипотетическую связь инцидента с ее решением. Также в сентябре в американских СМИ циркулировала информация о возможном назначении Пелоси послом США в Италии, в случае победы республиканцев в Конгрессе. Официальных подтверждений нет.

Среди ближайших коллег, поблагодаривших спикера за годы совместной работы, был и Джо Байден: «История запомнит ее как самого результативного спикера Палаты представителей…Америка ей обязана за службу, патриотизм и достоинство.»