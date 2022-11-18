Постпредство России в Вене обвинило Совет управляющих МАГАТЭ в непрофессионализме

Постоянное представительство Российской Федерации в Вене назвало непрофессионально составленной и содержащей фактологический ошибки резолюцию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Документ касается действий России на ядерных объектах на Украине.
«На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологический ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, ФЯБ (физической ядерной безопасности) и гарантий на Украине», — приводит ТАСС текст сообщения российского ведомства.
При этом в российском постпредстве отметили, что против резолюции высказались страны, в которых проживает большая часть населения планеты.
«Против проголосовали Россия и Китай. Воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР», — заявило российское диппредставительство.
Ранее на тему указанной резолюции МАГАТЭ, содержащей, в числе прочего, требование к России отдать контроль на ЗАЭС, высказались власти Запорожья. Заместитель главы администрации региона Василий Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергии намеренно игнорирует факт полноправной принадлежности Запорожской области Российской Федерации и назвал резолюцию агентства позорной и политически мотивированной.
«Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру, которая разменяла свою компетенцию и профессионализм в угоду западным политическим интересам. [...] С таким же успехом можно потребовать от режима Зеленского отказаться от Ровенской или Хмельницкой АЭС, американцев — от своих атомных станци, японцев от Фукусимы и так далее», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что сегодня Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах, покинуть ЗАЭС и отказаться от «необоснованных претензий» на владение атомной станцией.
Напомним, Запорожская атомная станция является самой мощной в Европе. С начала марта, после начала российской СВО, станция перешла под контроль Российской Федерации. С этого времени ЗАЭС неоднократно подвергалась ракетным обстрелам со стороны ВСУ. 30 сентября Запорожская область вошла в состав России после всенародного референдума.