Постпредство России в Вене обвинило Совет управляющих МАГАТЭ в непрофессионализме

Постоянное представительство Российской Федерации в Вене назвало непрофессионально составленной и содержащей фактологический ошибки резолюцию Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Документ касается действий России на ядерных объектах на Украине.

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«На сегодняшнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологический ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, ФЯБ (физической ядерной безопасности) и гарантий на Украине», — приводит ТАСС текст сообщения российского ведомства.

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При этом в российском постпредстве отметили, что против резолюции высказались страны, в которых проживает большая часть населения планеты.

«Против проголосовали Россия и Китай. Воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР», — заявило российское диппредставительство.

Ранее на тему указанной резолюции МАГАТЭ, содержащей, в числе прочего, требование к России отдать контроль на ЗАЭС, высказались власти Запорожья. Заместитель главы администрации региона Василий Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергии намеренно игнорирует факт полноправной принадлежности Запорожской области Российской Федерации и назвал резолюцию агентства позорной и политически мотивированной.

«Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру, которая разменяла свою компетенцию и профессионализм в угоду западным политическим интересам. [...] С таким же успехом можно потребовать от режима Зеленского отказаться от Ровенской или Хмельницкой АЭС, американцев — от своих атомных станци, японцев от Фукусимы и так далее», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что сегодня Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах, покинуть ЗАЭС и отказаться от «необоснованных претензий» на владение атомной станцией.

Напомним, Запорожская атомная станция является самой мощной в Европе. С начала марта, после начала российской СВО, станция перешла под контроль Российской Федерации. С этого времени ЗАЭС неоднократно подвергалась ракетным обстрелам со стороны ВСУ. 30 сентября Запорожская область вошла в состав России после всенародного референдума.