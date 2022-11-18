Путин и Эрдоган обсудили по телефону создание крупного «газового хаба» в Турции

В пресс-службе Кремле рассказали, что глава государства Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом создание в крупного «газового хаба» в Турции.

В частности, отмечается, что лидеры двух стран подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях, передаёт РИА Новости.

Была отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе пресс-конференции 31 октября Путин заявил, что газовый хаб в Турции – это реалистичный проект, который достаточно быстро можно реализовать. Президент отметил, что газ покупают всегда, в мире это крайне востребованный продукт и самый экологически чистый углеводород, который является идеальным первичным источником энергии для перехода к «зеленой энергетике».

«Я знаю, что потребителей много и желающих приобрести российский газ тоже много», – сказал российский лидер.

Напомним, 12 октября Путин предложил Турции создать крупнейший газовый хаб для поставок газа в Европу. Глава государства напомнил, что по «Турецкому потоку» на данный момент транспортируется в европейские страны 14 млрд кубов «голубого топлива», но в свете озвученной инициативы объёмы могут быть значительно увеличены.

13 октября Эрдоган заявил, что газовый хаб, с инициативой по созданию которого выступил российский лидер, появится уже в скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны.

