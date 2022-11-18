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Путин во время беседы с Эрдоганом услышал, что переговоры по Украине необходимо оживить

18 ноября 2022, 13:52
Сайт президента РФ

Во время телефонных переговоров, которые сегодня провели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер высказался за необходимость оживления переговорного процесса по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС. 

В сообщении информагентства, со ссылкой на канцелярию президента Турции, также говорится, что главы государств обсудили отношения двух стран. 

Напомним, президент Турции до этого неоднократно высказывал намерение выступить в роли посредника по урегулированию конфликта на Украине, уже в марте месяце предоставив для этих целей переговорную площадку в Стамбуле. 

Турция также является участником «зерновой сделки», наряду с Россией и Украиной.
 