Путин во время беседы с Эрдоганом услышал, что переговоры по Украине необходимо оживить

Во время телефонных переговоров, которые сегодня провели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер высказался за необходимость оживления переговорного процесса по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС.

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В сообщении информагентства, со ссылкой на канцелярию президента Турции, также говорится, что главы государств обсудили отношения двух стран.

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Напомним, президент Турции до этого неоднократно высказывал намерение выступить в роли посредника по урегулированию конфликта на Украине, уже в марте месяце предоставив для этих целей переговорную площадку в Стамбуле.

Турция также является участником «зерновой сделки», наряду с Россией и Украиной.

