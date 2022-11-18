Республиканцы намерены провести аудит финансовой помощи Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии, представляющая в Палате представителей Конгресса США Джорджию, подготовила резолюцию. Она предлагает провести полный аудит средств, отправляемых в виде помощи Украине.

«Я хочу проверить, на что ушел каждый пенни из средств на Украину, — раскрыла она в соцсетях суть разработанного ей документа, официально внесенного на рассмотрение Палаты в четверг, 17 ноября. — Никто не возражает, правда?»

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Демократы, наверняка, возражают, и скорее всего попытаются сорвать голосование несмотря на то, что уровень коррупции на Украине зашкаливает и это известно всей планете.

Резолюцию Грин поддержала небольшая группа однопартийцев. Соавторами документа являются конгрессмены республиканцы Мэтт Гетц (Флорида), Барри Мур (Алабама), Эндрю Клайд (Джорджия) и Томас Масси (Кентукки).

Точные размеры помощи администрации Байдена Киеву неизвестны. Считается, что США оказали Украине военную помощь на 20 с лишним миллиардов долларов, гуманитарную — приблизительно на 10 млрд и еще ок. 13 млрд экономической помощи. К тому же, президент Байден намерен в самое ближайшее время попросить Конгресс, который, напомним, до конца года будет находиться под контролем демократов, о выделении дополнительной помощи Украине на 33,7 млрд долларов.

Марджори Грин внесла так называемую «привилегированную» резолюцию. Это значит, что она должна поступить в один из профильных комитетов Палаты представителей, члены которого должны будут в течение 14 дней одобрить ее для голосования в Палате или отвергнуть. Если в течение двух недель решение не будет принято, то конгрессвумен Грин сможет сама вынести резолюцию на голосование в Палате представителей.

Пока еще не ясно, в какой профильный комитет попадет резолюция с предложением провести аудит средств, выделенных Украине. Большинство политологов считает, что демократы в комитете попытаются не допустить голосования по ней.

Марджори Грин такой вариант развития событий не пугает. Она готова внести ее в Палату представителей еще раз, когда в ней сменится состав и когда республиканцев в ней будет большинство. Первое заседание нового, 118-го Конгресса США должно состояться 3 января 2023 года.

Об отказе Киеву в помощи, по крайней мере, пока речь не идет. Поддержка Украине — один из немногих вопросов, по которому позиция демократов и республиканцев совпадает.

Напомним, что ранее конгрессмен Кевин Маккарти (Калифорния), лидер республиканского меньшинства в Палате и ее предполагаемый будущий спикер, критически отозвался относительно помощи Украине. Позднее, правда, он заявил, что поддерживает помощь Киеву, но при условии контроля за расходованием средств.