Рейтинг поставщиков оборудования для автосервиса

Рейтинг ТОП-10 лучших поставщиков оборудования дла автосервиса и СТО:

Все для СТО MUTRADE Немецкое качество Гидропрофиль Стальные конструкции ООО "КОЛМЭН-ПЛЮС" ООО "Аксис-Авто" Кройц IGOL ООО "ПрофСварСнаб"

1. Все для СТО

Поставщик «Все для СТО» https://vsedlyasto.ru/ - это качественно оборудование для автосервиса по выгодным ценам. Компания работает с 1998 года. Предлагает приобрести оборудование для автосервиса, импортный и отечественный инструмент, пневматический инструмент, краны, стойки, домкраты, слесарный, измерительный, монтажный инструмент, а также мебель для сервиса. Ассортимент представлен мировыми брендами. Можно покупать оптом и в розницу. Есть доставка оборудования до двери, а также услуга монтажа по доступной цене.

Магазин «Все для СТО» предлагает взять оборудования для СТО в кредит, воспользоваться такой возможностью можно при заказе на сайте. Максимальная сумма 3 000 000 рублей, срок – 36 месяцев.

2. MUTRADE - Автомобильные подъемники и системы парковки

Это крупнейший поставщик и изготовитель паркинговых систем и автомобильных лифтов. Вся продукция имеет сертификаты качества от британских, итальянских, американских организаций. Все подъемники и системы прошли тестирование в условиях высоких нагрузок.

3. Немецкое качество

Это официальный дистрибьютор производителя HORMANN. «Немецкое качество» уже более 7 лет лидер на рынке по продаже и установке ворот, жалюзи, а также рольставен. Компания предлагает услуги по консультированию, монтажу и установке. Для клиентов всегда работает бонусная система, есть актуальные акции.

4. Гидропрофиль

«Гидропрофиль» - поставщик изделий таких компаний, как UAB Tive,Vontron, Suez(Desal,GE Water), Toray, Ropv, FirstLine. В магазине можно приобрести напорные корпуса для мембранных элементов, зажимы для труб из разных металлов, фильтры двух типов, фильтроэлементы и картриджи, реагенты для систем обратного осмоса, промывочные реагенты.

5. Стальные конструкции

Компания изготавливает, а затем устанавливает здания из металлических конструкций, возводимые быстрым способом. Можно также заказать стеллажи для СТО, проектирование других конструкций. Каркасные пристройки, навесы, автомойки, гаражи, склады – все это можно быстро организовать с компанией «Стальные конструкции».

6. ООО "КОЛМЭН-ПЛЮС"

Компания разрабатывает и производит шкафы, стойки, другие конструкции из листового металла. Можно заказать шкафы телекоммуникационные, напольного, навесного типа, электрические, а также аксессуары к ним и другую металлическую мебель. Есть оплата на расчетный счет, предварительная оплата. Доставка транспортными компаниями, а также самовывозом.

7. ООО "Аксис-Авто"

Это крупный поставщик оборудования таких брендов как 3M, ClearPlex, Ricochet, Delta Kits, Glass Mechanix, Poly. В ассортименте пленка из полиуретана, винила. А также инструмент и полимеры для работы со стеклом. Доставка транспортной компанией, Почтой России. Возможем дропшиппинг. Замена товара возможна при обнаружении производственного брака. Есть отсрочка платежа.

8. Кройц

Компания занимается производством пластиковых складских ящиков и других емкостей для хранения небольших изделий, например, инструментов или деталей. Можно также заказать стеллажи из металла, другое складское и торговое оборудование. «Кройц» занимается консультационными услугами. Есть самовывоз, отправка транспортной компанией. Обмена и возврата товара нет. Оплата предварительная.

9. IGOL - смазочные материалы для профессионалов

Это дистрибьютор французской одноименной компании. Предлагает приобрести смазочные материалы, масла для автомобилей, сельской техники, морских судов, промышленной техники. Есть самовывоз, доставка транспортной компанией и Почтой России. Оплата наличными, через платежные системы. Есть рассрочка и отсрочка платежа.

10. ООО "ПрофСварСнаб"

Это дистрибьютор известных европейских, японских, российских производителей. В ассортименте оборудование для сварки, бытовое, промышленное, компрессионное оборудование. Можно заказать инструмент для автосервиса, металлообрабатывающие станки, электростанции, слесарный и электрический инструмент, подъемное оборудование. Есть услуги обслуживания и ремонта. Оплата предварительная.