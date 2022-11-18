Международные отношения Россия и США США

Сергей Рябков: украинская тема между РФ и США возникает только «в жанре взаимного направления сигналов»

18 ноября 2022, 11:37
vk.com/mid

Учитывая крайнюю противоположность позиций в украинском вопросе сегодня никаких переговоров между Россией и США быть не может, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. 

«По Украине с ними (США — ред.) просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов», — цитируют слова чиновника РИА Новости. 

Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны, в первую очередь США, инициировали против российской экономики и ряда ее граждан беспрецедентные санкции.