Сергей Рябков: украинская тема между РФ и США возникает только «в жанре взаимного направления сигналов»

Учитывая крайнюю противоположность позиций в украинском вопросе сегодня никаких переговоров между Россией и США быть не может, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«По Украине с ними (США — ред.) просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов», — цитируют слова чиновника РИА Новости.

Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны, в первую очередь США, инициировали против российской экономики и ряда ее граждан беспрецедентные санкции.