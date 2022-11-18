Сергей Собянин: рост спроса на отечественные товары достигает 50%

Сергей Собянин в интервью РИА Новости заявил, что отмечается повсеместный рост спроса на отечественные товары. Чиновник подчеркнул, что происходящее — следствие снижения импорта, особенно из стран Европы.

«Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах. Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей», — сказал мэр Москвы.

Напомним, снижение импорта в Россию происходит вследствии введенных против российской экономики санкций со стороны стран, названных президентом России «недружественным». Этот список включает в себя в первую очередь США и страны ЕС.

