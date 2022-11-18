На месте взрыва «Северных потоков» обнаружили следы взрывчатки

Последние сомнения в том, что сентябрьские взрывы на обеих ветках газопровода «Северный поток» были терактами, отпали. Королевская прокуратура Швеции со ссылкой на Службу государственной безопасности Швеции (SAPO) заявила, что поблизости от мест повреждения труб и на «Северном потоке 1», и на «Северном потоке 2» найдены следы взрывчатых веществ. Как пишет Reuters, находки окончательно доказывают, что «ЧП» на подводных газопроводах были тщательно спланированными диверсиями.
Кроме заявления SAPO, СМИ цитируют и заявление шведского прокурора Матса Юнгквиста, в котором говорится, что на основании анализа химики сделали вывод, что поблизости от мест взрывов найдены следы ВВ (взрывчатых веществ). Прокурор также подчеркнул, что все подводные находки тщательно задокументированы.
Авария, пока, по крайней мере, то, что случилось на дне Балтийского моря в водах Дании и Швеции, официально по-прежнему называется именно так, произошла в ночь на 26 сентября. Всего были зафиксированы три утечки газа: две на «Северном потоке 1» и одна на «Северном потоке 2». Через два дня Стокгольм заявил о четвертой утечке. Сейсмологи зафиксировали несколько сейсмических толчков и заявили о ряде мощных взрывов на дне моря.
Сейчас шведские химики проводят сложные анализы, чтобы определить тип взрывчатки, но никаких сомнений в том, что не обошлось без вмешательства диверсантов, не осталось.
Напомним, Швеция уже почти два месяца проводит тщательное расследование всех обстоятельств взрывов, произошедших под водой в местах прокладки труб газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в эксклюзивной экономических зонах королевств Швеции и Дании. Стокгольм держал ход расследования в тайне до сегодняшнего дня.