На месте взрыва «Северных потоков» обнаружили следы взрывчатки

Последние сомнения в том, что сентябрьские взрывы на обеих ветках газопровода «Северный поток» были терактами, отпали. Королевская прокуратура Швеции со ссылкой на Службу государственной безопасности Швеции (SAPO) заявила, что поблизости от мест повреждения труб и на «Северном потоке 1», и на «Северном потоке 2» найдены следы взрывчатых веществ. Как пишет Reuters, находки окончательно доказывают, что «ЧП» на подводных газопроводах были тщательно спланированными диверсиями.

Кроме заявления SAPO, СМИ цитируют и заявление шведского прокурора Матса Юнгквиста, в котором говорится, что на основании анализа химики сделали вывод, что поблизости от мест взрывов найдены следы ВВ (взрывчатых веществ). Прокурор также подчеркнул, что все подводные находки тщательно задокументированы.