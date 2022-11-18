Состоятельные россияне начали активно вкладываться в золотые слитки

Состоятельные клиенты ВТБ с марта приобрели в банке около 2,5 тыс. слитков инвестиционного золота общим объемом в 25 тонн. Только в октябрь портфель реализованных драгоценных слитков кредитной организации вырос на 20%, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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«Понимая непростую ситуацию на рынках, наши состоятельные клиенты подходят к формированию портфеля с позиций диверсификации и долгосрочных защитных стратегий. К золоту мы наблюдаем стабильно высокий интерес, так за последнее время рост объема сделок в среднем составляет 15-20% месяц к месяцу», — отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер.

В ВТБ прогнозируют, что на фоне роста инфляции и сохранении геополитической напряженности в следующем году спрос на данный актив у крупных частных инвесторов только усилится.

Кроме того, в банке отмечают возросший интерес клиентов к инвестициям в обезличенные металлические счета. В текущем году число таких счетов в ВТБ выросло почти вдвое, достигнув 44 тысяч.

