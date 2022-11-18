Создатель Яндекс Маркета: у России появился формат экспорта независимости

Одним из путей развития отечественной IT-индустрии является ее вывод продукции на рынки стран, которые не хотя экономически и политически зависеть от США. Такой подход позволит создать международную кооперацию, а также получить рынки и. соответственно, финансирование для реализации многих проектов. В том числе — для производства качественного софта, используемого в самых разных секторах экономики.

Взаимодействие в данной области уже идет. Об этом «Эксперту» в эксклюзивном интервью рассказал российский программист, спроектировавший оригинальную операционную систему «Фантом», основатель группы компаний DZ Systems и создатель Яндекс Маркета Дмитрий Завалишин.

«Знаю, что в России есть более или менее сформулированный формат экспорта независимости. Это поставки софта в страны, которые осознают, что не хотели бы быть зависимыми от США. В этом смысле они рассматривают Россию как достаточно интересного альтернативного поставщика, у которого можно брать софт не в силу того, что он катастрофически лучше, а в силу того, что если на его опираешься, то на тебя нельзя надавить. И цена у нас поинтереснее», — отметил Дмитрий Завалишин.

Среди многих стран, с которыми можно было бы расширять сотрудничество в указанном контексте, эксперт выделил Турцию и Индию, рынок которой потенциально является одним из самых крупных в мире. В качестве примеров продукции, интересующей зарубежных партнеров, им было названо программное обеспечение для банковской сферы и сферы государственных услуг. Кроме того, инвесторов за рубежом целесообразно искать в контексте создания софта, применяющийся для разработки процессоров.