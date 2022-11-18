Ставки по ипотеке в США за год более чем удвоились

Государственная ипотечная корпорация США Freddie Mac зафиксировала самое сильное за несколько десятилетий недельное снижение ипотечных ставок. Так, средняя 30-летняя ипотечная ставка с фиксированным процентом по состоянию на 17 ноября составляла 6,61% по сравнению с 7,08% годовых неделей ранее. Ставки по 15-летним кредитам упали с 6,38 до 5,98%.

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При этом Freddie Mac отмечает, что годом ранее в это же время 30-летняя средняя ставка равнялась 3,10%, а 15-летняя — 2,39%.

«Ставки по ипотечным кредитам упали на этой неделе из-за данных, которые предполагают, что инфляция, возможно, достигла пика», — пояснил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

При этом он предупреждает, что «хотя снижение ставок по ипотечным кредитам является отрадной новостью, рынку жилья еще предстоит долгий путь. Инфляция остается повышенной, Федеральная резервная система, вероятно, сохранит высокие процентные ставки, и потребители будут продолжать ощущать ее влияние».

По данным Дом.РФ, в начале второй декады ноября российские банки предлагали ипотеку для новостроек по средней ставке 10,65%, а льготную ипотеку — под 6,6% годовых. Как сообщал в конце ноября ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, средняя ставка по ипотеке в России находится на уровне 7,5 процента. Периоды выдачи ипотечных кредитов под такие ставки в обоих случаях не указываются.