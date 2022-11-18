Центробанк установил курсы валют на выходные дни

Банк России установил на 19-21 ноября официальный курс доллара на уровне 60,3741 рубля, курс евро — на уровне 62,4484 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 18 ноября, курс доллара символически понижен на 1 копейку (с 60,3894), евро — на 12 копеек (с 62,5712). Курс юаня повышен с 8,45 до 8,47 рубля.

При этом регулятор более существенно понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 413,57 руб./грамм (с 3 442,39 рублей); на серебро ― до 40,91 руб./грамм (с 42,62); на платину ― до 1 917,78 руб./грамм (с 1 974,57), на палладий ― до 3 849,14 руб./грамм (с 4 019,04).

