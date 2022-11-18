Увидела свет первая партия полностью российского шампанского от крымского завода «Новый свет»

Винодельческий завод «Новый свет» в Крыму выпустил первую партию шампанского, полностью произведенного на территории России. Как сообщили «Известия», отличительным знаком игристого напитка, сделанного из полностью отечественного сырья, является эмблема «Вино России», помещенная на бутылку. Не только шампанское «Нового света» впервые удостоено этого знака, компании удалось получить его первой в России.

«Маркировка "Вино России" позволит потребителям с легкостью отличать продукцию, произведенную на 100% из российского винограда, от импортированной продукции, произведенной, скажем так, из другого сырья. А для производителей стремление к получению такой маркировки является стимулом к тому, чтобы подтвердить высокое качество производимых вин», - приводит издание слова исполнительного директора федеральной саморегулируемой организации «Ассоциации виноградарей и виноделов России» Алексей Плотников.

«Новый свет» получил право отметить знаком «Вино России» всю продукцию.

«Известия» указывают, что для получения указанной маркировки винодельческому предприятию необходимо пройти соответствующие технологические процедуры, документально подтвердив российское происхождение сырья, а также предоставить информацию о балансе между полученным видеоматериалом и произведенным вином.