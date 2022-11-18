В ФРГ призвали Украину признаться во взрывах в Польше

Всё больше стран Запада уже в открытую демонстрируют нотки раздражения из-за позиции Украины, которая продолжает настаивать на своей версии по инциденту с падением ракеты на территорию Польши.

Об этом, в частности, пишет немецкая газета Mitteldeutsche Zeitung. Эксперты этого издания в своём материале отмечают, что многое доказывает причастность Киева к данному инциденту.

В этой связи они призвали власти Украины перестать раздражать Запад своей ложью и признать свою вину, так как за это их мало кто осудит в мировом сообществе, которое уже приняло непричастность России инциденту.

«Конечно, Киеву будет трудно признать свою роковую ошибку непосредственно перед Варшавой, но признать ошибку и извиниться не означает потерять лицо», – говорится в материале Mitteldeutsche Zeitung.

Как ранее писал «Эксперт», в США заявили, что в странах НАТО растёт недовольство поведением президента Украины Владимира Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше.

Об этом, в частности, пишет американская газета Financial Times. По данным издания, упорное желание Зеленского убедить мировую общественность в том, что Киев не причастен к ракетному инциденту начинает раздражать лидеров государств, входящих в альянс.

«Это становится уже смешным, украинцы разрушают наше доверие к ним, – признался один из дипломатов страны НАТО. – Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракеты».