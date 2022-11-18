"В объятиях Минотавра Пикассо" - пластический спектакль к юбилею художника в самом центре Москвы

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Это – первая часть серии арт-спектаклей «РУССКИЕ МУЗЫ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ» молодого, но уже достаточно известного хореографа Анны Верде. В основе - авторское прочтение отношений великого творца и его русской музы - балерины Ольги Хохловой. От знакомства в Риме, свадьбы, рождения сына до разрыва и отчаянных попыток все вернуть. Автор представила эту историю любви как корриду - страстную, привлекательную, огненную и очень опасную.

В главной роли - Александр Головин («Ералаш», «Сволочи», «Кадетство»)

Ни для кого не секрет, что у Пабло Пикассо было множество любовных связей. Романтичные встречи, страсть и ненависть, разрушенные судьбы и трагические расставания были необходимы Пикассо, как воздух. Обаятельный испанец уверенно входил в жизнь каждой из своих возлюбленных и навсегда изменял её…

Название постановки отсылает к высказыванию Пабло Пикассо: "Если все пути, по которым я прошел, соединить одной линией, получится лабиринт Минотавра". Непревзойдённый художник, уникальный, опасный и жестокий в своей любви, неизбежно был вынужден соединять творчество и личную жизнь. Поэтому и в спектакле, созданном к его юбилею, на сцене гармонично сочетаются несколько жанров: драматическое искусство, современный танец и инструментальная музыка, что делает постановку захватывающей и эстетически невероятно красивой.

В спектакле заняты: Александр Головин (Пабло Пикассо), Александра Попова (Ольга Хохлова), Юлия Перепелица (Ольга Хохлова alter ego), Адель Галимова (Бык), Екатерина Меглинская (Тореадор), Анастасия Бурдина (Женщина Пикассо) и музыканты камерного оркестра NEOrchestra.

Автор проекта Анна Верде – молодой талантливый хореограф и продюсер независимых театральных проектов. Выпускница Театрального института им. Б.Щукина и студент продюсерского факультета ГИТИСа.

Режиссер драматических сцен Дмитрий Ефремов - выпускник Театрального институт им. Б.Щукина (курс Ю.Погребничко). Его работы: «Заповедник» и «Человек из Подольска» в Вологодском драматическом театре, «Дни Турбиных» в Московском театре им. А.Джигарханяна, «Одолжите тенора» и «Женитьба» в Котласском драматическом театре и другие.

9 декабря 20.00 Яровит Холл Якиманка 26