В России снизились цены на новостройки

Квартиры в новостройках в октябре подешевели в среднем по России на 0,8% — до 123 тыс. рублей за квадратный метр. Больше всего цены снизились в Татарстане, Челябинской области и Москве, сообщила пресс-служба Сбера со ссылкой на данные своего сервиса «Домклик».

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«По данным "Домклик" о заключенных ипотечных сделках в октябре 2022 года, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке уменьшилась на 0,8% и составила 123 тыс. рублей. В октябре зафиксировано максимальное количество предложений за весь 2022 год — 503 тысячи. Квадратный метр в новостройках подешевел в Республике Татарстан (-10,1%) и Челябинской области (-1,4%). В Москве, несмотря на популярность льготной ипотеки (ее доля — 31%), цены на первичное жилье также упали — на 4%», — отметили в Сбере.

Эксперты считают, что снижению спроса на новостройки способствовали ограничение субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками и переключение интереса покупателей на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений.

Руководитель аналитического центра сервиса «Домклик» Мария Ромчанова пояснила, что стоимость первичной недвижимости тесно связана с востребованностью льготных программ. Так в регионах с наибольшим приростом цен на новостройки: Санкт-Петербурге (+5,8%), Краснодарском крае (+4,3%) и Тюменской области (+4,5%), — доля сделок по льготным программам традиционно высока и составляет 42%, 38% и 30% соответственно.

