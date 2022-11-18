Брюссель готов разблокировать субсидии для Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) планирует разблокировать полтора десятка миллиардов евро субсидий для Будапешта еще в этом году после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился с требованиями Брюсселя, обеспечивающими независимость судей. Речь идет, сообщает Reuters, о 14,7 млрд евро (15,3 млрд долларов), почти 10% прогнозируемого ВВП Венгрии в этом году.

За 12 лет руководства Венгрией Виктор Орбан создал себе в Брюсселе прочный образ этакого «мальчиша-плохиша». Сейчас он вынужден пойти на уступки, но, похоже, не потому что осознал и признал свои ошибки, а потому что не выдержал давления венгерской экономики, которая сейчас находится в тяжелой ситуации. Вопросов и претензий к Орбану у еврочиновников накопилось много, но сейчас речь идет о затянувшемся споре относительно судебной реформы, которая, по твердому убеждению еврочиновников, уничтожала независимость судей и ставила их в прямую зависимость от исполнительной власти. Окончательное решение по разблокировке субсидий будет принято 29 ноября.