Брюссель готов разблокировать субсидии для Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) планирует разблокировать полтора десятка миллиардов евро субсидий для Будапешта еще в этом году после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился с требованиями Брюсселя, обеспечивающими независимость судей. Речь идет, сообщает Reuters, о 14,7 млрд евро (15,3 млрд долларов), почти 10% прогнозируемого ВВП Венгрии в этом году.
За 12 лет руководства Венгрией Виктор Орбан создал себе в Брюсселе прочный образ этакого «мальчиша-плохиша». Сейчас он вынужден пойти на уступки, но, похоже, не потому что осознал и признал свои ошибки, а потому что не выдержал давления венгерской экономики, которая сейчас находится в тяжелой ситуации. Вопросов и претензий к Орбану у еврочиновников накопилось много, но сейчас речь идет о затянувшемся споре относительно судебной реформы, которая, по твердому убеждению еврочиновников, уничтожала независимость судей и ставила их в прямую зависимость от исполнительной власти. Окончательное решение по разблокировке субсидий будет принято 29 ноября.
На новости о скором размораживании фондов форинт существенно укрепился: сейчас за евро дают 411,4 форинтов, а перед появлением новости давали 414.
На данный момент заблокированы 7,2 млрд евро, причитающихся Венгрии из Фонда восстановления после пандемии, но в сентябре ЕК рекомендовала заморозить выплату еще 7,5 млрд евро. Причем, если причиной для блокировки первой части субсидий была судебная реформа, то второй – коррупция. Для того, чтобы разблокировать фонды, правительство Венгрии пообещало провести 17 реформ, направленных на усиление борьбы с коррупцией. Впрочем, в Брюсселе остаются вопросы о том, как Будапешт намерен выполнять обещания.
У аудиторов, по данным антикоррупционного агентства OLAF, имеются вопросы к венгерским властям по расходованию почти 4% средств, выделенных Венгрии в 2015-19 годах. Это, между прочим, худший результат в Евросоюзе, хотя Орбан утверждает, что Венгрия не более коррумпирована, чем остальные 26 стран ЕС.
Соглашаясь разблокировать средства, ЕК дала понять, что дальнейшее субсидирование Венгрии будет зависеть от того, как Будапешт будет соответствовать общеевропейским демократическим ценностям. Это значит, что в любой момент, когда Брюсселю не понравится поведение Виктора Орбана, миллиарды могут бать вновь заблокированы.
Сегодня, 18 ноября, члены ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию с демократией в Венгрии. Сейчас, кстати, у Будапешта появился сильный союзник. Нынешний итальянский лидер Джорджия Мелони в прошлом неоднократно становилась на сторону Орбана в его ссорах с европейскими властями по вопросам верховенства права.
Пойдя на уступки, Виктор Орбан однако тут же доказал, что опасения Брюсселя относительно его благонадежности имеют под собой основания. Совсем недавно Венгрия вызвала всеобщее возмущение в Европе, заблокировав выделение Киеву помощи в размере 18 млрд евро.
Ответ Европарламента не заставил себя долго ждать. Европейские законодатели заявили, что Венгрию больше нельзя считать полной демократией, и назвали ее «гибридным режимом с выборной автократией».