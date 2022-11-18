Вердикт с налетом странности: «дело МН17» далеко от завершения

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин сегодня был вызван в Министерство иностранных дел этой страны из-за реакции российской стороны на вынесенный вчера вечером вердикт окружного суда Гааги по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском Boeing-777.

Как сообщают голландские СМИ, руководство Нидерландов выразило недовольство заявлением МИД России по поводу судебного решения, согласно которому вина за катастрофу была возложена на россиян Игоря Гиркина, также известного под псевдонимом Стрелков, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, по утверждению следствия командовавших причастными к катастрофе подразделениями ополченцев ДНР. Все трое заочно приговорены к пожизненному заключению и компенсации родственникам погибших, размер которой составляет 16 млн евро. Еще один россиянин Олег Пулатов был оправдан за недоказанностью вины.

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«Алмаз-Антей» проигнорирован

По версии суда пассажирский самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года был сбит ракетой из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» с подконтрольной ДНР территории. При этом доводы российской стороны, доказавшей благодаря несколько раз проведенным Концерном ВКО «Алмаз-Антей» натурным экспериментам, что сбито воздушное судно было с территории, подконтрольной вооруженным сила Украины, приняты во внимание не были.

«Суд считает Концерн "Алмаз-Антей" компетентным экспертом по делу MH17, но так как он связан с властями РФ, которые отрицали свою причастность к военному конфликту на востоке Украины, из-за этого его убедительность ставится под вопрос», — такова официальная позиция суда. По сути же выводы российских специалистов опровергнуты не были, что, впрочем, не помешало голландским судебным влстям вынести вердикт, который не выглядит объективным.

«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии. Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием», — сказано в официальном заявлении МИД РФ по данному поводу.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства. Очевидно и то, что Нидерланды, инициировав параллельно споры по «делу МН17» против нашей страны на других площадках, просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах. Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится.

Приговор базируется на показаниях анонимов

«При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны — СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений. Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК “Бук” российского происхождения. Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения», — подчеркнули в российском МИД.

Там добавили, что аналогичным образом суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета, поскольку все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы. Речь в данном контексте идет не только о экспертизах «Алмаз-Антея», но и о не приобщении к делу первичных необработанных данных с российских радаров и показаний российских свидетелей.

Кстати, Украина, которая в день авиакатастрофы вопреки общемировой практике и рекомендациям ИКАО не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий на Донбассе, данные со своих радаров предоставлять отказалась. Также суд не получил записей переговоров наземных украинских служб с бортом. А авиадиспетчеры из «Украэроруха», которые вели рейс MH17, и вовсе пропали без вести.

Не помог прояснению ситуации запрос суда к США с просьбой раскрыть спутниковые снимки района трагедии, которые были сделаны в 17 июля. Американцы ответили категорическим отказом, что было практически безропотно принято правосудием Нидерландов. Возможно, реакция была столь вялой потому, что данные материалы сыграли бы против основной версии, лишь подтвердив, что в районе проведения так называемой антитеррористической операции были развернуты «Буки» ПВО ВСУ, и что находились они в боевом состоянии.

Апелляция практически бесполезна

Стоит заметить, что тем, как велось расследование авиакатастрофы, еще в 2019 году выражали недовольство власти Малайзии. Ведь значительная часть погибших являлась гражданами этой страны, и там, безусловно, были заинтересованы в объективности следствия. Премьер-министр Махатхир Мохамад заявил тогда, что Малайзию не убедили результаты работы Совместной следственной группы.

«Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта. Особо обращает на себя внимание, что обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Опровергнуть доводы защиты О. Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его. Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», — резюмировали в МИД РФ.

Столь резкая риторика Москвы, видимо, не понравилась нидерландским властям, что и стало причиной сегодняшнего вызова посла нашей станы «на ковер». Впрочем, данный шаг едва ли приведет к ухудшению дипломатических отношений между странами. Им в настоящее время просто некуда ухудшаться.

На решение суда в течение 14 дней можно подать апелляцию. Но как это сделать, точнее, кому? Ведь как отмечено выше в заявлении российского МИД, трое осужденных нидерландским судом россиян не были представлены адвокатами. И большого практического смысла, в этом, пожалуй, нет. Ведь в Европе и за океаном в силу геополитической целесообразности Россию считают априори виновной даже в том случае, когда украинские ракеты падают на территорию Польши и убивают местных жителей, как это случилось на текущей неделе.

Добиться правды по делу MH17 можно, наверное, только получив при выполнении целей и задач проводимой на Украине специальной военной операции доступ к архивам СБУ и возможность допросить ряд высокопоставленных представителей силовых и властных структур «незалежной». Конечно, до этого пока еще очень далеко, но, как говорится, сколько веревочке не виться, а конец все равно найдется.