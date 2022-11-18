Ветеран израильской разведки дал руководству России неожиданный совет по спецоперации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми дал руководству РФ неожиданный совет по поводу специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Экс-руководитель спецслужбы «Натив» напомнил о тактике Израиля в борьбе с террористами. В частности, эксперт рассказал про удары по центрам принятия решений, которые израильская армия наносит ещё до момента атаки террористов.

«Конечно, это должно быть политическое решение, как, впрочем, и все решения в этой операции. Надо помнить, что армия реализует политические цели военными средствами. Израильское руководство, например, даёт своим военным и спецслужбам больше свободы действий для решения таких задач. В этом Израиль лучше всех остальных», – резюмировал Кедми.

Ранее «Эксперт» писал, что Кедми рассказал, как относительно быстро и в пользу России решить вопрос с Украиной и США. По его мнению, это возможно сделать при помощи «предельного опыта» Карибского кризиса.

Тот опыт оказался ультиматумом со стороны СССР, после чего у США уже не было другого выбора, кроме как вывести ракеты из Турции и Италии, отказавшись от вторжения на Кубу.

«Именно это вынудило тогдашнего главу Белого дома отступить. Сейчас обе стороны также зашли далеко, и США опять могут отступить, но только лишь оказавшись у стенки ультиматумами», – пояснил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».