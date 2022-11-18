Владимир Ефимов: в ОЭЗ Москвы построят 1 млн кв м недвижимости под новые производства

Площадку «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» в течение следующих 10 лет расширят более чем вдвое: с 32 до 77 га. На новой территории возведут около 1 млн кв м помещений под размещение высокотехнологичных производств. Об этом сообщил 18 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мощности площадки "Печатники" сегодня полностью заполнены: там на площади 460 тыс. кв. м размещается 130 компаний, создано более 5 тыс. рабочих мест. В ближайшие 10 лет мы планируем построить здесь еще около миллиона кв. м помещений, что даст дополнительные возможности для локализации», — сказал Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что спрос промышленников на подготовленные площадки растет. «А развитие передовых технологий и открытие новых производств в востребованных высокотехнологичных отраслях — одна из актуальных задач, которая стоит перед российской экономикой», — добавил вице-мэр.

На данный момент в «Печатниках» работает 48 компаний-резидентов. «В их числе производители микроэлектроники, оптики, робототехники, новых материалов и медицинского оборудования. За все время работы в ОЭЗ они вложили в свое развитие около 20 млрд рублей», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Планы по развитию московской ОЭЗ уже представили потенциальным инвесторам, которые выразили большой интерес, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев. «Спрос на площади производственного назначения огромный как со стороны тех, кто хотел бы локализовать производство в ОЭЗ столицы, так и со стороны действующих резидентов, компании которых можно отнести к быстрорастущим», — рассказал он. В целом за последние 5 лет число компаний, получивших статус резидентов ОЭЗ Москвы, почти удвоилось: с 50 до 91.

Напомним, что они пользуются значительными налоговыми льготами. В том числе, это освобождение от уплаты от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. А ставка налога на прибыль для резидентов ОЭЗ составляет 2%.

Технополис «Москва» на данный момент занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. По официальным оценкам, объем инвестиций компаний, открывших здесь свое производство, превышает 85 млрд рублей.