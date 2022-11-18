Совет Федерации держит под контролем цены на экипировку для войск

​Совет Федерации держит под контролем цены на экипировку для участников военной спецоперации, не отмечая системных проблем в этом вопросе. Об этом заявил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Мы следим за ценами [на экипировку]. Были нарушения, сейчас держим [вопрос] жестко под контролем. И антимонопольный комитет [держит вопрос на контроле]. Поэтому, если и бывают [спорные моменты], то это единичные случаи, которые тут же исправляются", - приводит ТАСС слова сенатора.

Информагентство напомнило, что 19 октября сенатор Людмила Нарусова задалась вопросом обеспечения участников СВО необходимой экипировкой, обратив внимание на существенный рост цен на нее. В ответ​ на это глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила комитету по обороне и безопасности, совместно с комитетом по экономической политике, прояснить ситуацию, касающуюся необоснованного роста цен на необходимое снаряжение для военнослужащих в зоне спецоперации.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ноябре проинформировал ​агентство ​ТАСС об устранении со стороны российского МО недостатков в области обеспечения солдат и офицеров в зоне СВО необходимой экипировкой.

Ранее, как указывает ТАСС, во время пленарного заседания Совета Федерации Бондарев доложил, что закупочные цены на военное снаряжение, установленные Минобороны, остались на прежнем уровне, а цена на экипировку в торговых сетях выросли на фоне ажиотажного спроса. Сенатор также заявил, что при признаках необоснованного роста цен на указанные товары парламентарии будут задействовать Федеральную антимонопольную службу.

