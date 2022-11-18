Еврозоне предрекли глубокую рецессию и медленное восстановление

Все больше экономистов приходят к выводу, что рецессии еврозоне не избежать. Причем, рецессия эта будет глубокой, уверен главный экономист Berenberg Хольгер Шмидлинг, а восстанавливаться после нее экономика еврозоны будет медленно.

Частично, по крайней мере, 19 европейских стран с единой валютой – евро сами загнали себя в рецессию при помощи сотен санкций против России, которые бумерангом ударили и по ним самим. К причинам надвигающейся рецессии CNBC также относит энергетический кризис и, конечно, прекращение поставок российского газа

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Согласно данным Еврокомиссии, доверие потребителей опустилось в сентябре до рекордного минимума. В октябре оно, правда, немного повысилось, но европейские домохозяйства продолжают опасаться будущего и ухудшения своего финансового положения.

Щмидлинг считает, что ВВП еврозоны в четвертом квартале этого и первом квартале следующего года снизится на 1,7%. Напомним, рецессия автоматически объявляется после двух кварталов кряду спада.

Предварительные данные Eurostat свидетельствуют о замедлении развития экономики еврозоны в июле-сентябре. Если в апреле-июне рост был 0,8%, то в третьем квартале он составил всего лишь 0,2%. Между тем, в начале года экономисты предсказывали еврозоновской экономике даже более быстрый рост, чем экономике США.

«Я бы не назвал ее (рецессию) слабой,- цитирует CNBC старшего экономиста BNP Paribas Спироса Андреопулоса.- Несомненно она будет глубже, чем ждал ЕЦБ».

Андреопулос, кстати, считает, что из-за продолжающегося энергетического кризиса и ужесточения монетарной политики рецессия может захватить и второй квартал следующего года.

ЕЦБ, кстати, уже начал медленно признавать вероятность прихода рецессии в зону единой валюты. Несколько дней назад глава европейского центробанка Кристин Лагард предупредила о росте риска рецессии.

Что касается новых прогнозов ЕЦБ по росту по результатам года, то они должны выйти ближе к концу ноября. В последнем прогнозе сейчас уже, пожалуй, недостижимые цифры: рост ВВП в 2022 г. на 3,1% и на 0,9% в 2023 г.

Morgan Stanley, однако, предсказывает еврозоне спад в следующем году на 0,2%. Причем, антирекордсменом, уверены в американском банке, будет первая европейская экономика Германия, которую ожидает снижение ВВП в 2023 году на 0,7%.

Даже если еврозона выйдет из рецессии уже в первом квартале следующего года, то весна и лето все равно будут для нее очень трудными.

«Полагаю, что восстановление будет медленным»,- делает прогноз главный экономист UniCredit Марко Валли. Во многих бедах, по его мнению, виноваты высокие ставки, главное оружие ЕЦБ в борьбе с инфляцией, которую и в Брюсселе, и во Франкфурте считают врагом номер один.

Старший экономист по Европе в UBS Феликс Хафнер согласен с медленным восстановлением экономики еврозоны, если она выйдет из рецессии во втором квартале. Он, кстати, называет свой прогноз «невеселым».

Европейские лидеры, надо отдать им должное, сумели наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) перед зимой, но уже через несколько месяцев им придется вновь решать старую проблему – где брать газ для ПГХ в следующем году, если они выполнят свою мечту и полностью откажутся от российских углеводородов?

Европейцам приходится утешать себя, что все могло бы быть намного хуже, если бы, к примеру, осень оказалась не теплой, а холодной. Им есть с чем сравнивать: во время финансового кризиса 2008 года, например, было намного труднее. Спад в еврозоне в 2009 году составил 4,4%, а в 2020-м, на пике коронавирусной пандемии, еще больше – 6,1%.

