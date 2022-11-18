«Южуралзолото» закрыло сделку по размещению в РФ юаневых облигаций

Один из крупнейших российских производителей золота АО «Южуралзолото Группа Компаний» объявил о закрытии дебютной сделки по размещению облигаций, номинированных в юанях. Компания стала первой, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском, номинированном в юанях.

Изначально объем выпуска был запланирован в 500 млн юаней под ставку купона не более 4,30% годовых.

«В ходе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней», — говорится в сообщении компании.

Выплата купонов и погашении «тела» облигации предусмотрены в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны в рублях.

«Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности, а также удлинить долговой портфель и диверсифицировать источники ликвидности», — сообщил финансовый директор компании Артём Клёцкин.

Московская биржа уже включила данные бумаги во второй уровень листинга. Техническое размещение выпуска облигаций на Московской бирже состоится 22 ноября 2022 года.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк и РСХБ. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.