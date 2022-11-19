«Архисложная задача»: Собянин рассказал о восстановлении Донбасса

Восстановление новых территорий России — архисложная задача, однако сделано уже немало: восстановлены разрушенные здания, проведена подготовка к зимнему отопительному сезону, приведена в порядок транспортная сеть. Об этом сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по вопросам СВО Сергей Собянин.

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«Удалось немало. Требовалось восстановить разрушенные здания, подготовить их к учебному году, в первую очередь, это школы, детские сады. И подготовиться к зимнему отопительному сезону – это котельные, инженерные сети, энергетические установки и так далее. Привести в порядок транспортную сеть, хотя бы при первом приближении. Задача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство», — рассказал Собянин, отвечая на вопрос о помощи Донецку и Луганску.

По его словам, основные усилия были направлены на поддержание коммунального хозяйства. Собянин сообщил, что на днях встречался с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и тот попросил выделить дополнительные аварийные бригады, которые работали бы в Донецке и поддерживали систему.

«Мы прокладываем новые сети, бурим новые скважины, прокладываем водоводы и так далее, и так далее. Огромная, большая работа. Но мы это делаем в тесной, конечно, кооперации с нашими коллегами», — отметил Собянин.

Нынешнюю ситуацию в стране мэр столицы назвал временем «больших вызовов», когда идет испытание «конкретных людей, характеров, приверженности Отечеству, Родине», а также происходит проверка на прочность экономики и на солидарность общества.

«Нам можно надеяться только на самих себя. Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника — это армия и флот". У нас я считаю главной нашей опорой — это мы сами, наше настроение, наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания», — заявил Собянин.