Аутстаффинг программистов: особенности, плюсы и минусы

Об услуге

Аутстаффинг программистов – временная передача персонала от компании-аутстаффера к клиенту. Аутстафферы – лицензированные организации, работающие в соответствии с законодательством: именно они заключают трудовой договор с сотрудником, несут перед ним ответственность, занимаются подбором, увольнениями и отпусками.

Клиент, который хочет воспользоваться такой услугой, обращается к контрагенту и заключает с ним договор о временном найме. В соответствии с его условиями программист (или группа программистов) под руководством заказчика работает над тем или иным проектом.

Такая модель сотрудничества существует на рынке СНГ по меньшей мере 15 лет, а на западном – все 50. Тем не менее знают о ней не все.

Преимущества аутстаффинга программистов

Компании разных масштабов прибегают к аутстаффингу по ряду причин:

Оптимизация затрат на найм сотрудником. Аутстаффинг обходится намного дешевле, чем подбор постоянно персонала, выплата зарплат, налогов, отпускных и декретных, организация рабочего места (если речь идёт об офисе), обучение и прочие переменные. Минимальный риск конфликтных ситуаций и форс-мажоров. Вернее, произойти может что угодно, но компания клиента не будет иметь к этому отношения. Страховой случай, трудовые споры, банальное недовольство работой – аустафф-агентство просто подберёт новый персонал, а возникшие проблемы будет решать самостоятельно внутри своего отдела кадров. Гибкость штата. На первом этапе работы компании может понадобиться 10 специалистов, на второй – пять, а для поддержания проекта – всего один. Было бы очень неприятно устраивать текучку при найме напрямую, но с аутстаффом это не проблема – количество сотрудников можно менять, добирая специалистов по необходимости.

Недостатки

У аутстаффа программистов есть несколько минусов. Они связаны со следующими факторами:

Вся ответственность за процесс разработки ложится на заказчика. Он составляет технические задания, распределяет задачи, выстраивает сроки и следит их соблюдением. Есть риск наткнуться на нанедёжного подрядчика, который даст плохих специалистов или просто не станет соблюдать условия договора. Потенциальное отсутствие интереса и мотивации у персонала “со стороны”, из-за чего качество работы может пострадать.

Впрочем, некоторые клиенты предпочитают эту услугу именно потому, что могут самостоятельно проследить за разработкой и имеют для этого ресурс. А остального можно избежать, просто выбрав надёжного посредника.

Когда вам нужен аутстафф

Ситуации, в которых может понадобиться такая услуга: