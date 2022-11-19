«Беспрецедентно и провокационно»: МИД РФ ответил Польше на отказ пускать Лаврова

В российском МИД назвали «беспрецедентным и провокационным» решение Польши отказать главе ведомства Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Польша в этом году является председателем ОБСЕ, заседание министров иностранных дел организации планируется провести в польском городе Лодзь с 1 по 2 декабря, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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«Стало еще очевиднее, что ОБСЕ нужна ревнителям "порядка, основанного на правилах" не как возможность равноправного, уважительного диалога по серьезным вопросам евробезопасности, а прежде всего как площадка для политиканских шоу и антироссийских упражнений. Они уже почти превратили основные институты ОБСЕ в балаган, не задумываясь, видимо, ни на секунду, получится ли вернуть их к нормальной работе. Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД – кульминация всего "антипредседательства" Польши в Организации», — считают в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что, ссылаясь на действующие на территории Польши и Евросоюза правовые положения, «Варшава поставила регламент ЕС выше обязательств ОБСЕ, являющейся на данный момент самой представительной общеевропейской организацией».

Российские дипломаты уверены, что «все здравомыслящие политики» стран-участниц ОБСЕ разделят их позицию и дадут действиям властей Польши «принципиальную оценку». Пока же отмечается, что российскую делегацию в Лодзи возглавит постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.

