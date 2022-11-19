Что делать, если холодильник начал пищать?

Если к проблеме привели технические неисправности, то могла произойти утечка фреона или сломаться:

датчик температуры;

датчик закрытия двери;

вентилятор;

компрессор;

плата управления;

Прежде чем обратиться в сервисный центр по поводу ремонта холодильника Бош, можно самостоятельно выполнить несколько действий:

Проверьте плотность прилегания двери к корпусу. Если после закрытия двери остается щель, убедитесь, что плотному прилеганию не мешают продукты. Если холодильник Бош начал пищать после загрузки большого количества продуктов, воспользуйтесь опцией суперзаморозки. Включите программу на 15 минут, затем продолжите охлаждение в обычном режиме. Обратите внимание на состояние дренажного отверстия. Важно, чтобы оно не было засорено или заблокировано. Мы не рекомендуем проводить чистку самостоятельно, поэтому, если засор имеется, то потребуется помощь профессионала. Если стенки камер заросли льдом, проведите разморозку. После оттайки хорошо промойте холодильник изнутри.

Проблемы с дверцей или уплотнителем

Не плотно прикрытая дверца — одна из причин писка холодильника Бош. Проблема может быть вызвана износом уплотнителей или деформацией петель. Внимательно осмотрите резинки на наличие порывов, проверьте эластичность и убедитесь, что отсутствуют трещины. Также проверьте состояние петель — их движение может быть ограничено.

Обнаружив деформации, обратитесь в сервисный центр. Потребуется провести замену уплотнителей или петель.

Утечка фреона

Утечка фреона напрямую влияет на изменение температурных показателей, после чего холодильник Бош начинает пищать. Ситуация является аварийной и требует срочного профессионального вмешательства. Пары охлаждающего газа опасны для здоровья человека, а продолжение эксплуатации с нехваткой хладагента приводит к поломке компрессора и полному отказу техники.

Заметить утечку газа можно только, если произошел сильный разрыв и на полу образовалась маслянистая лужа. Если фреон утекает медленно, то обнаружить проблему можно только во время диагностики.

Датчик температуры

Термостат – датчик температурного контроля, который поддерживает нужный климат в холодильных камерах. На его работе негативно сказываются перепады напряжения в сети, которые провоцируют окисление контактов. Также деталь ломается по истечению срока службы.

Сломавшись, термистор отправляет на плату управления некорректную информацию или не запускает/не отключает пусковое реле. Температура начинает понижаться или повышаться, достигая критических показателей — именно в этот момент можно услышать писк. Понять, что датчик температуры вышел из строя без проведения диагностики мультиметром невозможно.

Компрессор

Компрессор – главный узел, без которого холодильник Bosch не будет функционировать. Мотор может отказать полностью — техника перестанет включаться. При частичной поломке снижается производительность и происходит слабое нагнетание фреона в системе. Из-за этого начинает повышаться температура в камерах. Неисправность возникает из-за перепадов напряжения электрического тока в сети, износа обмотки двигателя, загрязнения или обгорания контактных соединений.

Датчик закрытия двери

На корпусе холодильника Бош размещен датчик закрытия двери. В момент, когда дверь открывается, контроллер посылает сигнал на плату управления и система начинает отсчет времени. Когда время допустимого открытия двери истекает, подается звуковой сигнал.

Если датчик неисправен — техника начинает пищать даже при закрытой дверце. Вызвать поломку могли механические повреждения или нарушения в контактной группе.

Модуль управления

Модуль управления – второй важный узел после компрессора. Блок отвечает за своевременный запуск компрессора и его отключение, реагируя на показатели датчика температуры. Также он контролирует закрытие двери. Если узел неисправен, то холодильник Bosch пищит либо из-за нарушения температурного режима по причине неправильной работы компрессора, либо из-за некорректного считывания данных от контроллера положения двери.

Неисправность модуля управления чаще всего связана с проблемами в энергоснабжении. Нестабильное напряжение приводит к коротким замыканиям и перегреву главной платы, повреждению контактных соединений.

Если плата повреждена не критично, то можно перепаять контакты, восстановить дорожки и перепрошить детали, установив новое программное обеспечение. Если повреждения составляют более 50%, то придется устанавливать новый блок.

Обледенение охлаждающей системы

Нарастание льда на охлаждающем контуре приводит к понижению температуры в морозилке, но при этом провоцирует нагрев верхней камеры. Причиной может являться неработающий вентилятор или испаритель, а также утечка фреона. Проблема требует тщательной диагностики. От результатов технической проверки зависит ход ремонтного процесса.

Неисправность вентилятора или испарителя может быть устранена путем восстановления отдельных элементов, например, контактов, двигателя, реле. Утечка фреона устраняется путем замены поврежденных трубок и последующей закачки хладагента в систему.

Прочие проблемы

Также холодильник Bosch может пищать, если:

Сломался вентилятор. На неисправность указывают посторонние шумы, часто напоминающие треск. Данный узел в момент транспортировки мог получить механические повреждения лопастей. Также не исключено перегорание моторчика или износ подшипника. Вышел из строя испаритель. Поломка провоцирует сбой в работе компрессора. Двигатель запускается чаще обычного, работает дольше, сильно гудит. При этом температура в камерах повышается. Пришел в негодность терморегулятор. Из-за данной неисправности невозможно отрегулировать температурный режим. Программатор заклинивает в одном положении.

Если ваш холодильник Bosch начал пищать — не затягивайте с вызовом мастера. В данном случае потребуется тщательная диагностика, которая позволит точно определить поломку, а также установить ее причины.

Не прибегайте к самостоятельным попыткам починить технику. Отсутствие знаний о строении агрегата и грубые ошибки в момент разборки корпуса или установки деталей, создают риск полной потери работоспособности холодильника.