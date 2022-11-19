Демограф предложил способ увеличить рождаемость в России

Увеличение числа официально зарегистрированных браков может привести к росту рождаемости в России, считает доктор социологических наук, демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Вступление в законный брак можно было бы стимулировать на государственном уровне с помощью выплат, рассказал он в эфире радио Sputnik.

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«Пора стимулировать не только рождение первого ребенка, но и вступление в брак. Есть закономерность: уменьшается число браков – уменьшается число рождений, увеличивается число браков – увеличивается число рождений. То, что многие люди свои отношения не регистрируют и живут вместе, называя это гражданским браком, не является эквивалентом законного брака. Брак – это не просто наличие или отсутствие штампа в паспорте. Так называемые гражданские пары имеют гораздо меньше детей, чем законные супруги того же возраста. Поэтому я считаю, что важно добиться восстановления института законного брака, который далеко не всегда популярен», — отметил профессор.

В целом, по его словам, демографическая политика в России развивается в правильном направлении. Так, материнский капитал, введенный в 2007 году, «дал порядочное повышение рождаемости», и то, что с 2020-го его начали выдавать и на первого ребенка, – тоже очень правильная мера, подчеркнул Синельников.