«Газпром трансгаз» назвал причину возгорания газопровода в Ленинградской области

Во Всеволжском районе Ленинградской области произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием, сообщили ТАСС в пресс-службе «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Поврежденный участок оперативно отключили, открытое горение ликвидировали за три часа. Компания уже завершает переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов.

«Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключен. Аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" была направлена к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам», — рассказали в компании.

В «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» позже уточнили, что переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов уже завершается.

На место ЧП с доследственной проверкой выехали криминалисты СУ СК России по Ленинградской области, они устанавливают обстоятельства возгорания газопровода, сообщили в пресс-службе СК.

По данным МЧС России, информация о пострадавших не поступала, угрозы для населения нет. Открытое горение было ликвидировано в 18:31 мск.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник между Бернгардовкой и Ковалево. ТЭЦ Всеволожска уже переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

«В течение часа шесть ГРС, отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение 4 часов восстановят подачу газа в котельные и жилые дома Всеволожского района», — пообещал Дрозденко.

