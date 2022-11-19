Кабмин определил долю бюджетных мест в вузах, которую отдадут целевикам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на 2023 год. Это делается ежегодно на основании заявок из регионов. Так, в следующем учебном году три четверти бюджетных мест по медицинским специальностям будут целевыми, квоты в 70% предусмотрены для будущих железнодорожников и специалистов в области самолето- и вертолетостроения, сообщает пресс-служба правительства.

Статья по теме: Сократить разрыв, приблизить к экономике

«Такие абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила», — пояснили в правительстве.

В частности, по специальности «Лечебное дело» доля целевиков составит 75%, по «Педиатрии» – 76%, а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%. В числе таких направлений – «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», «Аллергология и иммунология», «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Радиотерапия», «Рентгенология», «Инфекционные болезни», «Токсикология», «Кардиология», «Нейрохирургия», «Неврология», «Эндокринология» и «Скорая медицинская помощь».

Большие квоты выделены и на целевое обучение специалистов в области самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов — доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%. Квоты в 60% определены для будущих специалистов по направлениям: «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Специальные радиотехнические системы», «Специальные системы жизнеобеспечения».

Половину бюджетных мест в бакалавриате выделили целевикам по специальностям «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Библиотечно-информационная деятельность», «Музыкально-инструментальное искусство». Доля целевых бюджетных мест по всем научным специальностям в аспирантуре составит 33%.