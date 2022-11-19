Как организовать удаленную работу для сотрудников: лайфхаки и самый нужный софт

Эта тенденция выгодна как сотрудникам, так и компаниям. Работникам не требуется тратить время на дорогу, а владельцы бизнеса могут сэкономить на аренде помещения для офиса, покупке оборудования, организации кухни и т.д.

Чтобы удаленная работа была эффективна, требуется ответственно подойти к организации процесса. Сотрудников необходимо приучить к самоконтролю, отчетности и строгим дедлайнам. В этой статье мы разберем, как решить все проблемы, которые могут возникнуть при переводе бизнеса на удаленку.

Решения популярных вопросов по удаленной работе

Основные переживания у владельцев бизнеса вызывают вопросы, как организовывать рабочее время, хранить официальную документацию и оценивать эффективность сотрудников. Чтобы решить эти проблемы, выставляйте четкие задачи и дедлайны, проводите онлайн-совещания, используйте специальный софт и онлайн-платформы. Ниже рассмотрим все эти пункты подробнее.

Выставление задач и дедлайнов

Примеры проблем:

Члены команды работают над различными проектами, однако работодатель не отслеживает, кто и чем занят. Задачи выполняются позже поставленных сроков, и компания теряет деньги.

Менеджер в маркетинговом агентстве не видит, кто из дизайнеров закончил работу над макетом. Чтобы дать следующую задачу, приходится писать каждому и спрашивать лично.

Программист должен был написать код для программы в течение месяца. Он отложил задачу на последнюю неделю, и в итоге не успел ее закончить.

Решение:

Обязательно ставьте задачи и устанавливайте четкие дедлайны для всех членов команды. Можно воспользоваться специальными планировщиками, например Trello, Planner Todoist. Ставьте задачи подразделениям компании, определенным людям, рабочим группам. Пропишите цель, сроки и прикрепите необходимые для работы файлы.

У любой задачи должен быть четкий дедлайн. Большие проекты можно разбить на несколько составляющих, и у каждого этапа установить дату выполнения. Обсудите с сотрудниками, сколько времени у них займет задача. За сдачу работы вовремя или раньше срока работников можно премировать.

Trello можно использовать бесплатно в браузере

Составление графика работы

Примеры проблем:

Появилась срочная задача, а дизайнер ушел в магазин на час. Макет не будет выполнен вовремя.

Утром клиент на сайте спросил о свойствах товарах. Менеджер приступил к работе только к 12. В итоге запрос был проигнорирован, и человек отказался от покупки.

В день у сотрудника маркетинговой компании появляется около трех задач, которые он выполняет за 3 часа. Работодатель же платит за полный восьмичасовой день.

Решение:

Заранее подумайте, если ли необходимость в четком графике. Многим организациям не важно, сколько человек работает по времени. Главное — выполнение задач. В таком случае нет смысла платить команде за полный рабочий день. Ставьте проекты на день или неделю, устанавливайте четкие дедлайны и оплачивайте только выполненные задачи.

Если в течение дня возникают срочные задачи, запросы от клиентов, лучше установить четкий график. Пропишите время начала и завершения смены в трудовом договоре.

Отслеживание эффективности работников

Примеры проблем:

Два дизайнера проводят одинаковое количество времени на рабочем месте, однако один делает за день 10 макетов, а второй — только 2.

Менеджер по продажам не успевал выполнять поставленные задачи. При проверке его рабочего времени оказалось, что он каждый день опаздывал на 1 час.

Сотрудник получает почасовую оплату, однако в течение дня вместо выполнения задач посещает соцсети, смотрит видео на YouTube и т.д.

Решение:

Установите на компьютеры членов команды систему контроля. С ее помощью можно автоматически учитывать рабочее время, узнавать об использовании стороннего софта.

Хорошим решением будет программа ОфисМЕТРИКА от российского разработчика. С ее помощью вы сможете:

Отслеживать, сколько времени сотрудники проводят на обедах и перекурах.

Составлять графики с информацией, на каких сайтах и в каких программах каждый работник проводит больше всего времени.

Анализировать финансовые потери из-за перерывов, опозданий.

Выяснять нагрузку членов команды и ставить дополнительные задачи при наличии свободного времени.

С легкостью отслеживать опоздания и переработки.

Также можно оценивать продуктивность сотрудников за определенный период с помощью графиков, снижать вероятность утечки конфиденциальной информации за счет отслеживания посещений веб-платформ. Узнайте о других возможностях софта по ссылке выше.

ОфисМЕТРИКА отличается простым русскоязычным меню

Если у вас проектная занятость, воспользуйтесь CRM-системами. В них можно анализировать, сколько времени занимает у сотрудника выполнение задачи, оценить количество завершенных за месяц проектов и т.д. Лучший софт: Bitrix24, A2B и amoCRM.

Bitrix24 необходимо настраивать для конкретной компании

Хранение отчетов, клиентских документов и других

Примеры проблем:

Работники не могут составить коммерческое предложение для клиента, так как часть документов недоступна одному из сотрудников.

Дизайнер хранил все контакты своих клиентов на персональном компьютере. При увольнении компания потеряла доступ к этим данным.

Работник отправил документ, в котором была совершена ошибка. Его коллега не может оставить комментарий или внести изменения в документ.

Решение:

Для хранения всех документов и отчетов используйте облачное хранилище, которым управляет компания. Таким образом вы всегда сможете редактировать, комментировать и просматривать любые материалы. Открывать доступ к конкретному документу можно только для сотрудников, которые работают над проектом или общаются с клиентом.

Самыми популярными онлайн-платформами являются Google Диск, Яндекс.Диск, OneDrive, Dropbox.

Google Диск можно открывать в браузере, на ПК и телефоне

Вовлеченность сотрудников в рабочий процесс

Примеры проблем:

Бухгалтер составляет ежемесячный отчет. Ему не хватает документов от одного менеджера, который редко проверяет почту, и ответа можно ждать несколько часов.

В компанию пришел стажер, у которого возникает много вопросов по рабочему процессу. Коллеги редко отвечают по почте, поэтому срываются дедлайны.

Члены команды хотят задать вопросы по поставленным задачам на неделю, но начальник не отвечает на сообщения и письма.

Решение:

Введите четкий график созвонов, рабочих совещаний, планерок и т.д. Например, каждый понедельник можно обсуждать поставленные на неделю задачи, а по пятницам — результаты работы. Используйте для конференций программы и онлайн-сервисы Microsoft Teams, Zoom, Skype, Jazz by Sber.

Jazz by Sber доступен бесплатно на русском

Для оперативного общения можно использовать корпоративные мессенджеры JivoSite, Microsoft Teams, VK Teams, МойОфис и tada.team.

Интерфейс корпоративного мессенджера VK Teams

Подводим итоги

Теперь вы знаете, как ввести удаленную занятость. Если заранее продумать все нюансы и внедрить специальный софт, такая работа будет так же эффективна, как и полный рабочий день в офисе. Четко пропишите график сотрудников, укажите задачи для каждого отдела и установите дедлайны, введите системы контроля времени и проводите онлайн-совещания. Удачи!