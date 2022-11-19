Как выбрать искусственную елку

Объяснить подобный выбор практическими преимуществами искусственных деревьев. На них можно сэкономить, их удобно хранить, они не обваливаются, красиво смотрятся и могут быть любых форм, вида и цвета.

Однако, большое распространение подобных елей в настоящее время привело к тому, что зачастую выбрать среди них оптимальный вариант становится трудной задачей. Для облегчения этого процесса стоит обращать внимание на несколько факторов.

На что смотреть при выборе искусственной ели

Тип хвои

Существует 3 самых популярных типа хвои: ПВХ, леска и литая.

ПВХ изделия - самый дешевый вариант. Такие ели не слишком похожи на натуральную елку, но зато достаточно пушистые и приятные на ощупь, поскольку иголки в данном случае похожи на мягкие проволоки.

Леска напоминает настоящую сосну. Уголки у данного типа искусственной елки достаточно длинные и при этом плотные. Часто леску комбинируют с ПВХ или с другими материалами. Такие елки отличаются своей пушистостью.

Литая елка подразделяется на две категории: 100% литая и в сочетании с ПВХ. Литые искусственные елки больше всего напоминают оригинальные деревья, а потому пользуются большой популярностью. Вместе с этим нередко за такие деревья приходится несколько переплачивать.

Цвет

За счет искусственности материалов можно приобрести елку практически любого цвета. Классика - зеленый вариант, но нередко покупаются и оттенки голубого или даже белого цветов. В этом вопросе большое значение имеет интерьер, в котором будет располагаться елка.

Тип крепления

Выделяют такие типы крепления: отгибающееся, на крючках, шарнирное. Вариант с крючками популярен за счет того, что в разобранном виде занимает минимальное количество место. Вместе с этим елки, сделанные при помощи шарниров, собираются намного быстрее своих аналогов.

Силуэт

Есть классические ели, повторяющие форму настоящих деревьев, узкие варианты, компактные деревья, нестандартные елки и очень пышные деревья. Опять же, каждый выбирает сам по своему предпочтению.

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