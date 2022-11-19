Как выбрать секцию бокса в Москве: топ лучших

Бокс развивает выносливость, гибкость, дисциплину, помогает укрепить организм и дает навыки самообороны. Это одно из самых популярных единоборств сегодня. Поэтому клубов, секций и школ бокса ни счесть. Мы отобрали самые лучшие!

Рейтинг секций бокса в Москве:

Бойцовский клуб Гигант Moscowboxing ArtFight Клуб Бокса Метеор Академия бокса Фитнес клуб Мульти Спорт Клуб Боец PRO FIGHT Лубянка Другой Бой Спортивный клуб боевых искусств Варяг Боксерский клуб Ударник Торпедо Центр единоборств Белый лотос Московская школа бокса Ломоносовъ АЛЬФА-БУДО ElitBoxing Moscow Fight Team Русич Красный Октябрь

1. Бойцовский клуб Гигант https://box-moskva.ru/

ТОП-1 заслуженно занимает Бойцовский клуб Гигант. Находится в СВАО недалеко от станции метро Алексеевская. Это настоящий бойцовский клуб со старой школой бокса, а не фитнес-центр. Стоимость групповых занятий при покупке абонимента на год всего 190 рублей - супер выгодно. При этом цена не сказывается на качестве - тренерский состав с огромным опытом и спортивными титулами, просторный спортивнный зал, современное оборудование, бесплатная парковка.

Преимущества клуба:

Профессионализм тренерского состава: все тренеры имеют спортивные разряды и чемпионские титулы.

Современное оборудование и экипировка: спортивные зал 150 м2, защита для новичков, качественные спортивные снаряды.

Много единоборств, среди которых: бокс, тайский бокс, кикбоксинг, ММА и другие.

Одна из самых выгодных цен. Абонимент на месяц - 5000 рублей. Индивидуальная тренировка - от 2000 рублей. А при покупке абониметна на год одно занятие выходит всего 190 рублей.

В клубе практикуют персональные и групповые тренировки, есть отдельное направление для начинающих взрослых https://box-moskva.ru/box/boks-dlya-nachinayushhih-vzroslyh/. За 7 лет работы он зарекомендовал себя как место, из которого выходят чемпионы. Уникальная особенность клуба Гигант - тренировки с профессиональным бойцом HARDCORE Шалаевым Гарольдом.

2. Moscowboxing

Клуб работает по всему городу. Есть секции у станций метро Новопеределкино, Марьино, Новокосино, Улица Скобелевская. Стоимость разовой тренировки 990 рублей. Преимущества:

Качественная подготовка к соревнованиям.

Удобное расположение.

Опытный тренерский состав.

Еще одно преимущество – современные, хорошо оборудованные залы.

3. ArtFight

Клуб находится в ЮЗАО, у станции метро Калужская. Тренерский состав проводит занятия для детей и взрослых.

Преимущества клуба:

Пробная бесплатная тренировка.

Тренеры с опытом более 10 лет, с советской и зарубежной школой.

Грамотный подход к построению тренировок.

Есть мини-группы до 8 человек, что позволяет уделить максимальное внимание каждому спортсмену.

Удобное расположение, парковка, зона с напитками.

Личный шкафчик у клиентов.

Бесплатные полотенца, напитки, средства гигиены.

4. Клуб Бокса Метеор

Клуб бокса находится в ЦАО возле станции метро Фили. Почему он стал популярен:

Специализация на обучении новичков старше 15 лет.

Подготовка опытных боксеров.

Удобное расположение.

В залах есть все необходимое для качественного и безопасного проведения тренировок.

5. Академия бокса в Лужниках

Это одна из самых востребованных академий в Лужниках! Почему:

Это не просто секция или школа, а спортивный клуб премиум-класса.

Подготовка к поединкам профессионалов.

Высокая квалификация тренеров.

Каждый спортсмен получает индивидуальный подход!

6. Фитнес клуб Мульти Спорт

Этот клуб находится в ЦАО, метро Лужники. Минимальная стоимость занятия 700 р. Какие у него преимущества:

Расположение на территории Олимпийского комплекса.

Аренда теннисных кортов, целевые фитнес-программы и другие дополнительные услуги.

Фитнес-экспертиза.

Бокс для тренерского состава фитнес клуба – целая философия. Он не только для тела, но и для души.

7. Клуб «Боец»

Этот клуб находится у метро Трубная, стоимость занятий в нем стартует от 1000 рублей за тренировку. Его преимущество в опытных, профессиональных тренерах, которые разработали свой подход к обучению и точно знают, как достичь успеха начинающему или профессиональному спортсмену.

8. PRO FIGHT Лубянка

На Лубянке есть еще один клуб, а точнее современный центр персонального тренинга. Стоимость занятий начинается от 600 рублей. Клуб специализируется на контактных видах спорта. Но заниматься можно не только единоборствами, но еще и по программе подготовки оперативных сотрудников, а также обучаться самообороне. Кроме того, можно освоить израильскую военную систему рукопашного боя. Это прежде всего персональные тренировки, а также занятия в мини-группах.

9. Другой Бой

«Другой Бой» находится на станции метро Китай-город. Стоимость месячного абонемента 7 000 рублей.

Какие преимущества у клуба:

Обучение технике уличного боя.

Индивидуальную программу обучения.

Безопасные занятия в оборудованных залах.

10. Спортивный клуб боевых искусств «Варяг»

Клубы «Варяг» находятся в ЗАО, ЦАО, ВАО на станциях метро Кунцевская, Тверская, Черкизовская. Спортсменам предлагают провести первую тренировку бесплатно. Преимущества:

Много видов единоборств.

Опытный тренерский состав.

Проведение собственных турниров.

Занятия для опытных и новичков любого возраста и пола.

Спортсмены участвуют в спортивных мероприятиях Москвы и области.

11. Боксерский клуб «Ударник»

Секции открыты в СВАО, СЗАО возле станций метро Тушинская, Алексеевская. Одна тренировка стоит от 600 рублей. Двери клуба бокса открыты для новичков и опытных спортсменов. Преимущества:

Система скидок.

Удобное персональное расписание.

Доступные цены.

Популярностью пользуются индивидуальные тренировки, они позволяют в более краткие сроки преодолеть барьеры, изучить приемы и достичь хорошего физического развития.

12. Боксёрский клуб «Торпедо»

Клуб находится в ЮАО возле станции метро Автозаводская. В секцию бокса приглашают начинающих и опытных спортсменов для тренировок с персональным тренером. В тренерском составе работают специалисты, которые выпустили из-под своего крыла Чемпионов России и Мира.

Во время занятий проводят спарринги, силовые и аэробные тренировки, а также упражняются на тренажерах.

13. Центр единоборств «Белый лотос»

«Белый Лотос» находится возле станции метро Юго-Западная. Тренировка стоит от 800 рублей. Опытные тренеры проводят индивидуальные и групповые тренировки. Преимущества:

Оборудованные и большие залы.

Есть секции для взрослых и детей в любое время дня.

Универсальный безлимитный абонемент.

Центр единоборств регулярно проводит соревнования, организовывает турниры между клубами и школами.

14. Московская школа бокса

Московская школа бокса находится в САО возле станций метро Войковская, Дмитровская. Тренировка стоит от 2000 рублей. Одно из преимуществ – педагогический подход к процессу подготовки. В залах есть весь необходимый инвентарь, а также новые тренажеры.

Есть секции классического и тайского бокса, для взрослых и детей, начинающих и опытных, мужчин и девушек. На выбор можно ходить на персональные и групповые тренировки ежедневно до 23 часов.

15. Боксерский клуб «Ломоносовъ»

«Ломоносовъ» находится в ЮВАО, ЮЗАО у станций метро Авиамоторная, Площадь Ильича, Университет. 8 тренировок стоят 4 000 рублей. Проводятся персональные и групповые тренировки. Спортивный комплекс оборудован всем необходимых для безопасных занятий, комфортные раздевалки, душевые, гардероб. Преимущества:

Проведение соревнований.

Спарринг по весу и опыту.

Защитная экипировка.

16. Спортивный клуб «АЛЬФА-БУДО»

Клуб расположен в ЮВАО недалеко от станции Марьино на Люблинской улице. Все тренеры-преподаватели аттестованы, используют педагогический подход, среди них ветераны подразделения антитеррора «Альфа». Клуб организовывает и берет участия в соревнованиях, турнирах.

Клуб «Альфа-Будо» - Член Московской Федерации каратэ, Федерации рукопашного боя России, Федерации каратэ-до Син-Сёбу. Четыре спортсмена клуба получили звания «Мастер спорта России», шесть «Кандидат в Мастера спорта России».

17. Бойцовский клуб «ElitBoxing»

Этот бойцовский клуб в СЗАО у метро Волоколамская проводит тренировки длительностью от полутора до трех часов. Стоимость начинается 800 рублей за занятие. За неделю в залах клуба можно провести от 12 до 15 часов.

Залы оформлена лучшим образом, есть вся необходимая экипировка, тренажеры. Раздевалки позволяют комфортно расположиться.

18. Клуб единоборств Moscow Fight Team

Клуб единоборств из СВАО находится у станции метро Отрадное. Он славится своей профессиональной командой, педагогическим подходом к обучению. Клуб организовывает соревнования различного уровня и на постоянной основе берет участие в других соревнованиях.

19. Центр единоборств «Русич»

«Русич» находится в ЮВАО у станции метро Нижегородская. Его двери открыты для опытных и начинающих спортсменов любого возраста. Есть бокс для девушек.

20. Красный октябрь

Находится в ЮАО в пределах ТТК. О школе особенно хорошо отзываются начинающие. Большой выбор спортивного инвентаря, современный зал, удобные раздевалки. Из минусов - довольно высокая стоимость абонимента.