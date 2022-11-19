Котировки Brent в пятницу уверенно прошли вниз отметку $90 за баррель, а цена WTI опустилась ниже $80. В нижней точке падения первые достигали $85,8, а вторые – $77,59. В этот момент они теряли по сравнению с закрытием предыдущей недели 10,4% и 12,7% соответственно.
Нефть: очередной закат восхода высоких цен
В пятницу нефть Brent падала до $85,8 за баррель. Одновременно впервые в этом году у ближних фьючерсов на техасскую марку WTI бэквордация сменилась на контанго – возможно, начинается медвежья фаза рынка
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