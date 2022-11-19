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Нефть: очередной закат восхода высоких цен

Глеб Баранов
19 ноября 2022, 00:38

В пятницу нефть Brent падала до $85,8 за баррель. Одновременно впервые в этом году у ближних фьючерсов на техасскую марку WTI бэквордация сменилась на контанго – возможно, начинается медвежья фаза рынка

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