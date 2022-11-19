S&P 500: «быки» требуют продолжения банкета

Вчерашняя реакция акций на «ястребиные» заявления ФРС показала, что «медвежье ралли» на американском рынке еще далеко не умерло. Основные фондовые индексы, прервав двухдневное падение, завершили торги в небольшой плюс: Dow Jones Industrial Average вырос на 0,59%, S&P 500 — на 0,48%, а Nasdaq Composite – на 0,01%.

Рост был скромным, но и это – достижение. Ведь глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила вчера об отсутствии свидетельств того, что ценовое давление ослабевает, а значит, сказала она, следующее повышение ставки может составить 75 б.п.

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