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S&P 500: «быки» требуют продолжения банкета

Глеб Баранов
19 ноября 2022, 11:23

Хотя индекс S&P 500 закрыл вчерашние торги в плюс, по итогам недели он так и остался в минусе. Но у ралли на текущем медвежьем рынке еще есть силы для продолжения.

Seth Wenig/AP/TASS