Вчерашняя реакция акций на «ястребиные» заявления ФРС показала, что «медвежье ралли» на американском рынке еще далеко не умерло. Основные фондовые индексы, прервав двухдневное падение, завершили торги в небольшой плюс: Dow Jones Industrial Average вырос на 0,59%, S&P 500 — на 0,48%, а Nasdaq Composite – на 0,01%.
Рост был скромным, но и это – достижение. Ведь глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила вчера об отсутствии свидетельств того, что ценовое давление ослабевает, а значит, сказала она, следующее повышение ставки может составить 75 б.п.
S&P 500: «быки» требуют продолжения банкета
Хотя индекс S&P 500 закрыл вчерашние торги в плюс, по итогам недели он так и остался в минусе. Но у ралли на текущем медвежьем рынке еще есть силы для продолжения.
Seth Wenig/AP/TASS
Вчерашняя реакция акций на «ястребиные» заявления ФРС показала, что «медвежье ралли» на американском рынке еще далеко не умерло. Основные фондовые индексы, прервав двухдневное падение, завершили торги в небольшой плюс: Dow Jones Industrial Average вырос на 0,59%, S&P 500 — на 0,48%, а Nasdaq Composite – на 0,01%.
Реклама
Новости партнеров