«Цугцванг»: Медведев предсказал будущее Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «важным симптомом» то, что даже самые «заядлые русофобы – поляки» не попытались перевалить «обстрел Польши» на Россию. Это, по его мнению, говорит об усталости Запада от Украины и «невротика Зеленского», которому переговоры уже не нужны и даже опасны. Такое положение вещей для президента Украины Медведев назвал шахматным термином «цугванг», когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

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«Неуклюжие попытки перевалить обстрел Польши на нашу страну не принял никто, даже самые заядлые русофобы – поляки. И это важный симптом. От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», — написал в своем Telegram-канале Медведев.

Зампред Совбеза также считает, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой войной. Именно об этом, по его мнению, говорят участившиеся попытки «окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры». Однако, Зеленскому переговоры не нужны и для него они даже опасны, уверен Медведев.

«Если не признать реалии распада Украины – бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг», — резюмировал зампред Совбеза РФ.

