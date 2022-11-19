Ученые опровергли изолированность ядерных отходов в заливе Благополучия

Ученые РАН и специалисты МЧС России провели исследования в заливе Благополучия, на дне которого с советских времен находятся десятки контейнеров с радиоактивными отходами. Во время экспедиции в заливе было обнаружено присутствие вод Оби и Енисея, что говорит о его активном взаимодействии с бассейном Карского моря. Ранее считалось, что залив, расположенный на восточном берегу Новой Земли в Карском море, полностью изолирован. Об итогах экспедиции рассказал ТАСС научный руководитель направления «Экология морей и океанов» Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН академик Михаил Флинт.

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«Было установлено, что залив Благополучия интенсивно обменивается водами с прилежащими районами Карского моря. Мы обнаружили в заливе воды, имеющие енисейское и обское происхождение. Это подтверждает целый ряд физических, химических, геохимических и биологических признаков. Раньше это были только предположения, но материалы, полученные в 2022 году, позволили нам это доказать. А раз туда попадает поверхностная вода Карского моря с признаками речного стока, это значит, что из залива выходит придонная вода, которая соприкасается с контейнерами», — сообщил Флинт.

С 1965 по 1991 годы в заливах восточного берега Новой Земли и Новоземельской впадине было захоронено множество контейнеров с радиоактивными отходами и радиоактивных объектов, включая реактор ледокола «Ленин» и атомную подводную лодку К-27. Тогда считалось, что природная конфигурация заливов Новой Земли, напоминающая глубокие фьорды, отделенные от моря мелководными барами, поможет надежно «запереть» опасные объекты и блокировать распространение загрязнения в случае нарушения их целостности.

«Это важное доказательство отсутствия изолированности залива, которое может быть спроецировано на другие заливы восточного берега Новой Земли, содержащие гораздо более опасные объекты, чем залив Благополучия», — подчеркнул академик.

