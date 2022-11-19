В Минобороны представили оперативные данные о ходе спецоперации

За прошедшие сутки на Купянском и Красно-Лиманском направлениях российские военнослужащие пресекли атаки ВСУ, а в ДНР в ходе наступления уничтожили более 120 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: В США оценили истребитель, который Россия никогда не продаст

«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — уточнил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские подразделения пресекли попытку атаки двух ротных групп ВСУ в направлении Червонопоповки и Площанки ЛНР. Было уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.

В ДНР, по данным Минобороны, в ходе наступательных действий российские войска уничтожили более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Всего за сутки в ходе СВО были поражены девять пунктов управления, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах. В районе Авдеевки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Российские средства ПВО сбили 10 беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

