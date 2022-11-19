В Минобороны представили оперативные данные о ходе спецоперации

За прошедшие сутки на Купянском и Красно-Лиманском направлениях российские военнослужащие пресекли атаки ВСУ, а в ДНР в ходе наступления уничтожили более 120 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — уточнил Конашенков.
На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские подразделения пресекли попытку атаки двух ротных групп ВСУ в направлении Червонопоповки и Площанки ЛНР. Было уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.
В ДНР, по данным Минобороны, в ходе наступательных действий российские войска уничтожили более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Всего за сутки в ходе СВО были поражены девять пунктов управления, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах. В районе Авдеевки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Российские средства ПВО сбили 10 беспилотников.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.