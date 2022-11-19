В Москве выбрали лучшую разработку для поиска конкурентоспособных направлений промышленного бизнеса

В столице назвали победителей ИТ-конкурса на соискание премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». С задачей по созданию сервиса, позволяющему предпринимателям выявлять перспективные направления для создания производства, лучше всего справилась команда «Практика» из Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году мы поставили участникам непростую задачу: создать сервис, который позволит проанализировать перспективные ниши для открытия или развития производства в стране. Для этого мы предложили использовать данные таможенной статистики, чтобы найти отрасли, где преобладают импортные товары, а значит, есть свободные ниши для развертывания производства внутри страны. Заявки на решение задачи подали 65 команд. В итоге 33 из них подготовили свои предложения. В финал вышли 10 команд, они защищали свои проекты перед экспертами в формате питч-сессий», – рассказал Овчинский.

Он добавил, что выбирать победителей было по-настоящему сложно. Некоторые команды творчески подошли к разработке методологии, другие – предложили отличные идеи по технической реализации.

После длительных обсуждений лучшим решением жюри назвало разработку команды «Практика», которая предложила рекомендательный сервис «Индекс импортозамещения (ИИ)» – он способен автоматически ранжировать импортные товары и отрасли по степени значимости для развития производства в России.

«Мы взяли кейс промышленности, так как нам показалось это очень важной темой сейчас в связи с санкциями. Мы предложили, как мне кажется, достаточно интересную идею, она позволяет ранжировать отрасли промышленности по степени значимости для импортозамещения. Это очень важный момент, потому что их бесчисленное множество. А мы собрали все виды перечней - от параллельного импорта до отраслей под санкциями - и получили такой интегральный показатель, который может выявить ту нишу, которую надо именно сейчас импортозамещать», - сказал участник команды Сергей Байков.

На втором месте оказалась команда МALACHITE из Екатеринбурга, на третьем – ООО «АУТОМЭЙТ-БИЗНЕС» из Нижнего Новгорода.

Пользователями сервиса станут сотрудники Департамента инвестиционной и промышленной политики. На основе полученных данных они уже смогут делать более глубокий анализ, изучать перспективы и целесообразность открытия того или иного предприятия на территории Москвы.

«Лидеры цифровой трансформации» – конкурс на соискание премии Мэра Москвы по созданию IT-продуктов, улучшающих городскую среду. Его оператор – Агентство инноваций Москвы. В этом году участниками конкурса стали 470 команд из 70 регионов России и других стран мира. Церемония награждения лауреатов состоялась 18 ноября. Победители получили премии Мэра Москвы: за первые места – по одному миллиону рублей, за вторые – по 600 тысяч рублей и за третьи – по 400 тысяч рублей.

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