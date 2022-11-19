В США оценили истребитель, который Россия никогда не продаст

Су-34 — не только истребитель с наибольшей дальностью действия в мире, но и единственный специализированный истребитель-бомбардировщик, серийно выпускаемый более десяти лет, пишет американский портал Military Watch Magazine. По оценкам издания, в начале года на вооружении в РФ находилось 125 Су-34, и одна из основных причин, почему по закупкам этот класс опережает родственные тяжелые самолеты Су-30СМ и Су-35С, значительная часть которых идет на экспорт, заключается в том, что Су-34 производится исключительно для внутреннего использования.

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«Су-34 сегодня является единственным пилотируемым специализированным ударным истребителем, серийно выпускаемым более десяти лет. Су-34 ценятся за их очень большую дальность действия, сравнимую с дальностью действия некоторых стратегических бомбардировщиков, и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые в сочетании с относительно низким лобовым радиолокационным сечением затрудняют их перехват», — говорится в публикации.

Эксперты отметили, что новый вариант Су-34М получил специальный интерфейс для трех различных типов датчиков для повышения ситуационной осведомленности. Комплекс УКР-РТ предназначен для радиотехнической разведки, УКР-ОЭ – для оптико-электронной, а УКР-РЛ – для радиолокационной. Кроме того, истребитель получил улучшенные возможности воздушного боя. Обсуждается также возможность установки двигателей «Сатурн-30», разрабатываемых для Су-57. Это позволит радикально улучшить летные характеристики истребителя и еще больше увеличит его дальность, считают американские эксперты.

