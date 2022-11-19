Военврачи нашли способ полного восстановления конечностей после тяжелых ранений

Врачи Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны РФ разработали и внедрили новый в медицинской практике способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции. Российская разработка, не имеющая аналогов в мире, позволяет создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, по размерам и форме соответствующий утраченному фрагменту, сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Нами была создана технология, которая предусматривает комплексное использование всех современных достижений, а именно: воссоздание сегментов конечности с помощью 3D-моделирования и печати индивидуализированных и кастомизированных 3D-имплантов, замещающих целые системы конечностей, поврежденные суставы», — пояснил замначальника госпиталя Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань.

По его словам, имплантат устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и кожи с тела самого пациента. Брижань подчеркнул, что таких операций в мире сегодня никто не делает. Инновационный метод широко используют пока только врачи госпиталя Бурденко, но в скором времени он станет доступен и в других медучреждениях.

Ранее тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения зачастую приводили к ампутации конечностей. Реабилитация пациентов занимала несколько лет, некоторым из них так и не удавалось полностью восстановиться. Инновационный метод военных медиков госпиталя Бурденко в разы сокращает сроки восстановления и реабилитации пострадавших, подчеркнули в Минобороны. По данным ведомства, несколько человек, уже прошедших эту процедуру, вернулись в подразделения, где проходили службу.