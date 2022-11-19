Врач объяснила, как работает популярный способ избавления от похмелья

В зарубежных соцсетях стал популярным ролик, в котором страдающая от похмелья девушка дважды окунает лицо в миску с ледяной водой и потом рассказывает, как у нее сразу же пропала тошнота, а организм взбодрился. Многие пользователи, последовавшие ее примеру, тоже признали чудодейственный эффект «ледяной методики». Врач Дебора Ли подтвердила, что этот метод действительно работает, и пояснила британскому изданию Metro, за счет чего происходит изменение самочувствия.

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«Погружение лица в ледяную воду помогает при похмелье, потому что вызывает рефлекс ныряльщика. Когда дайверы погружаются под воду, холодовые рецепторы кожи активируют тройничный нерв — черепной нерв, который иннервирует кожу лица», — пояснила Ли.

Затем, по словам врача, нервные импульсы передаются в ствол мозга, который активирует парасимпатическую нервную систему. Это приводит к замедлению частоты сердечных сокращений и сужению кровеносных сосудов на коже в месте холода, отводя кровь обратно к мозгу и сердцу. Сонные артерии на шее также реагируют на холод, замедляя частоту сердечных сокращений.

«Ледяная вода также стимулирует блуждающий нерв, который контролирует такие функции организма, как пищеварение, частота сердечных сокращений и иммунный ответ. Было доказано, что короткие эпизоды стимуляции блуждающего нерва повышают уровень глюкозы в крови, увеличивают приток крови к почкам, что помогает поддерживать их функцию, уменьшают потоотделение и облегчают тошноту», — рассказала Ли.

При этом врач предупредила, что увлекаться ледяными погружениями не стоит, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как шок от перепада температур может спровоцировать аритмию. «Сердечникам» она посоветовала очень короткое погружение, так как длительное воздействие низкой температуры может увеличить их риски.