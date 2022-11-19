Европозамещение, или почему россияне покупают недвижимость в Турции

Где искать островок спокойствия и благоденствия? Да еще и такой, чтобы были доступны все достижения цивилизации, в том числе качественная медицина и образование, доступные цены на базовый набор продуктов. Европа? Нет, в странах Евросоюза высокие цены на жилье, сложно получить визу на въезд и вид на жительство. Предлагаем присмотреться внимательнее к Анталийскому побережью и оценить новостройки от застройщика в Турции.

Курортные города — рай на земле

Конечно, это преувеличение, но доля правды в таком утверждении есть. В Алании чудесный субтропический климат, 300 солнечных дней в году, купальный сезон с мая по октябрь, теплая зима, изобилие местных фруктов и овощей. Даже в самом холодном январе температура днем не опускается ниже отметки в +15 °C.

В Турецкой Республике развитое сельское хозяйство, благодаря теплому климату урожай собирают два раза в год. На продовольственных рынках фермеры продают собственную продукцию: картофель, огурцы, помидоры, гранаты, бананы, инжир, специи и многое другое.

В центре Алании, в Авсалларе, в Махмутларе и в других районах много ухоженных галечно-песчаных пляжей и благоустроенных набережных.

В пешей доступности от пляжей работают кафе, предлагающие посетителям вкусные и недорогие блюда. Вечером открываются двери ночных клубов и дискотек, а днем посетителей ждут музеи, архитектурно-исторические и природные достопримечательности.

В курортных городах есть аптеки, банки, торговые центры, работают государственные и частные клиники, учебные заведения.

Жилые комплексы — на уровне мировых стандартов

Квартиры от застройщика в Алании с первого взгляда производят хорошее впечатление. А как обстоят дела с качеством строительства, сроками?

В Турецкой Республике власти уделяют большое внимание соблюдению строительных норм и правил, а также стандартов сейсмобезопасности. Проект проходит согласование в местном муниципалитете, а затем за ходом работ следит специальная инспекция.

В среднем от момента закладки фундамента до сдачи в эксплуатацию проходит около двух лет. Положение, выпущенное Министерством торговли, оговаривает максимальный срок сдачи жилого объекта покупателю — не более 48 месяцев от момента заключения сделки купли-продажи.

Девелоперы строго придерживаются календарных графиков выполнения работ, строят тщательно и надежно. Здесь никогда не примут в эксплуатацию дом в состоянии строительного ремонта. К моменту готовности в квартире:

установлены входные и межкомнатные двери;

стоят на своих местах все окна;

закончена чистовая отделка стен, потолков, полов;

смонтирована вся сантехника;

меблирована кухня;

подготовлены выводы под кондиционеры.

Особенности терминологии рынка недвижимости

В Турции иначе, чем в Европе, описывают планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1 и т. д. Как это понять? Все просто. Первая цифра говорит о количестве спален в квартире. Вторая — обозначает совмещенную с гостиной кухню. Жилую площадь называют нетто, а в брутто также входят балкон и примыкающие помещения общего пользования, такие, например, как лестничная клетка. Двухуровневые апартаменты называют дуплексами. Квартира, занимающая весь верхний этаж, — пентхаус.

Надо отметить, что турецкие квартиры очень просторные, в них много воздуха и обязательно есть балкон, лоджия или веранда.

Дворы жилых комплексов сильно отличаются от того, к чему привыкли россияне и жители других постсоветских стран. У турецких ЖК есть собственная обширная, огороженная и озелененная территория, на которой располагают:

открытый и закрытый бассейны;

спортивные и детские игровые площадки;

зоны для барбекю;

хамам и сауну;

надземную и подземную автопарковки.

Во внутреннюю инфраструктуру также могут входить: охранная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение 24/7, лифты, спутниковое телевидение, электрогенератор, ресепшн, лобби.

С 2014 года строительная компания Gursoy Development построила много интересных жилых комплексов в Алании и продолжает воплощать в жизнь новые проекты. Позвоните по телефону, указанному на сайте фирмы, чтобы узнать подробнее о покупке новостройки в Турции, правилах оформления документов, перспективах получения ВНЖ за инвестиции.