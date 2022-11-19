Юрист разъяснил новые правила оплаты ЖКУ в следующем году

В сентябре вступило в силу постановление правительства, которое изменило правила расчета услуг, потраченных на общедомовые нужды (ОДН). Согласно новым правилам, оплачивать общедомовые расходы по свету и воде можно будет соразмерно личному потреблению этих ресурсов, рассказал агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

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«Постановление вводит новые формулы расчета, которые должны приблизить сумму платежа к фактическому потреблению плательщиком. Правила, регламентирующие новый порядок, вступили в силу этой осенью, но фактически перерасчет будет осуществляться уже в новом году. Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами», — отметил юрист.

Кроме того, согласно постановлению, перерасчет сумм платежей теперь будет осуществляться по окончании каждого календарного года. Раньше это было возможно либо при принятии соответствующего решения на общем собрании собственников жилья, либо при прекращении деятельности управляющей компании.

Оржония также указал, что в постановлении подробно оговаривается новый порядок расчета за каждый вид коммунальных услуг. Например, если раньше жильцы оплачивали водоотведение в равных долях по тарифу на ОДН, то теперь будет учитываться фактический объем потребленной и попавшей в стоки воды.

Ряд изменений касается установки нового порядка расчета платы по общему прибору учета. Теперь потребленный объем будет распределяться между всеми потребителями многоквартирного дома, а перерасчет за прошлый год будет производиться в первом квартале следующего года. И если будет выявлена разница между показателями общего счетчика и суммой показаний жильцов, разницу распределят на всех.

