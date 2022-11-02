5 спектаклей для вчера в теплой компании

«Багровый остров»

Премьера нового сезона! Спустя почти столетие ироничную пьесу Михаила Булгакова, написанную на основе его собственного фельетона, вновь играют на сцене Театра Пушкина. За эти годы история о судьбе одной постановки ничуть не утратила актуальности.

Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссеру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…

Когда: 8 и 29 ноября в 19:00

«Слуга двух господ. Russian edition»

Историю об ушлом слуге Труффальдино, который пытается услужить сразу двум господам, не раз ставили в самых разных театрах. Режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров Театра Пушкина предлагают посмотреть знаменитую комедию Карло Гольдони в исполнении современных скоморохов.

В спектакле много музыки, акробатики и ярких костюмов. Сюжет же остался неизменным. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает все, чтобы его хозяева не встретились…

Когда: 6 и 16 ноября в 19:00

«Рыцарь пламенеющего пестика»

Если вы любите театр, то вот он перед вами - в этой блестящей динамичной комедии, где есть место и слезам, и смеху, и неожиданным розыгрышам, и острословию, и той безудержной страсти зрителя, которая иногда переходит все границы.

Во время спектакля «Лондонский купец», глубокомысленного, но скучного представления, на сцену внезапно поднимается экстравагантная парочка. У них есть несколько советов по «улучшению» действия: место должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песни и танцы… Неугомонные зрители предлагают на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя. Ралф тоже забирается на сцену, так «Лондонский купец» постепенно становится «Рыцарем пламенеющего пестика».

Когда: 23 ноября в 19.00

«Влюбленный Шекспир»

Это не документальная пьеса, а остроумная фантазия о молодости гения, созданная на основе «оскароносного» киносценария выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда. Эпоха Возрождения, с ее верой в человека, с ее творческой энергией, с жаждой создавать и совершенствовать мир представлена во всем величии своей красоты.

Уильям Шекспир – молод, гениален, но беден и находится в творческом кризисе. Он влюблен в прекрасную Виолу, против воли помолвленную с другим. Сама же девушка мечтает играть в театре, но женщинам путь на сцену закрыт. Тогда смелая Виола переодевается в мужской костюм. Вдохновленный своим чувством и выпавшими на его долю приключениями, Шекспир пишет одну из самых пронзительных и красивых пьес о любви…

Когда: 3 и 20 ноября в 19.00

«Рождество О. Генри»

Приготовьтесь погрузиться в праздничную атмосферу. Под живую музыку небольшого оркестра на сцене филиала Театра Пушкина разыграют два замечательных рассказа классика американской литературы О’Генри об искренней дружбе, преданности и торжестве любви.

В «Дарах волхвов» молодая пара жертвует самым дорогим, что у них есть, чтобы купить друг другу рождественские подарки. А «Последний лист» рассказывает трогательную историю двух девушек и их соседа — неудачливого художника.

Когда: 20 ноября в 14.00 и 19.00