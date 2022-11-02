Акции дня: «префы» «Татнефти» растут после отчета

В плюсе торговались акции российской «Татнефти» по итогам сессии на Мосбирже в среду, 2 ноября. За день привилегированные бумаги подорожали на +1,46%, до 375,4 рублей штуку.

Трейдеры покупали акции после публикации финансового отчета компании по итогам девяти месяцев 2022 года по РСБУ. Так, чистая прибыль компании выросла почти в 1,5 раза до 184,09 млрд рублей, а выручка увеличилась на треть до 997,5 млрд рублей. Рост чистой прибыли дает трейдерам надежду на выплату дивидендов.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,02%% до 2173,84 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,85% до 1108,69 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:13 мск составила 96,32 долларов за баррель (+1,76%). Российская валюта слабела – 61,8 руб. за доллар.