Два белгородца из ЧВК «Вагнер» героически погибли в Донбассе

Телеграм-канал «Авто Белгород» сообщил о гибели двух жителей города, которые героически выполняли боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что 57-летний Игорь Степанов из Волоконовского района и 44-летний Алексей Митченко из Борисовского района действовали в составе ЧВК «Вагнер».

Степанов и Митченко были награждены крестом «За кровь и храбрость» посмертно. Мужчины погибли в один день.

«Он был сильным и мужественным, воином, память о котором навсегда останется в наших сердцах», – рассказал глава администрации поселка Борисовка Алексей Хуторной, говоря о Алексее Митченко.

Недавно в Новокуйбышевске простились с другим бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Машаровым, который посмертно был удостоен медали «За отвагу».

Среди погибших в Донбассе бойцов «Оркестра» есть и те, кто посмертно был удостоен звания Героя России — командир «Терек» Алексея Нагин и летчик Канамат Боташев.