Экспорт российского СПГ в октябре вплотную приблизился к рекорду

Так много сжиженного газа (СПГ), как в октябре, Россия не поставляла на внешние рынки с марта этого года, т.е. фактически с начала специальной военной операции на Украине. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные по мониторингу передвижений судов, который деловое агентство ведет с 2016 года, экспорт российского СПГ в октябре увеличился на 1,1% в годовом выражении.

Динамика экспорта СПГ представляет собой полный контраст динамике экспорта российского трубного газа, который в этом году по известным причинам сильно снизился. Это произошло главным образом благодаря обвалу поставок в Европу, составившему, по разным данным, 85-90%.

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Статистика по экспорту российского газа также свидетельствует о колоссальной трудности задачи, объявленной Еврокомиссией. Речь идет о полном отказе от российских энергоресурсов, включая и сжиженный газ, конечно. Об этих трудностях говорит и состав тройки главных покупателей СПГ из России. Если нахождение в нем Китая не вызывает вопросов, то крупные закупки Японии, которая примкнула ко всем антироссийским санкциям, и особенно Франции, активной участницы санкционного процесса, естественно, требует объяснений. Если бы президенту Франции Макрону задали такой вопрос, то он, наверное, ответил бы, что Евросоюз несмотря на 1184 санкции, введенные против России после 24 февраля 2022 года, почему-то не ввел ни одного ограничения на закупки членами ЕС российского СПГ. Что же касается Японии, то с ней тоже все более-менее понятно. Японии, как заявил на днях глава одной из крупнейших торговых компаний – Itochu Масахиро Окафуджи, не прожить без российской нефти и, конечно же, газа, доля которого в газовом балансе страны составляет почти 9%.

Bloomberg считает, что Европе тоже не прожить без российского сжиженного газа. Правда, приблизительно то же самое говорили в начале года и о трубном газе. Особенно сильная необходимость в российском СПГ возникла именно сейчас, когда до зимы остаются считанные дни и недели. Несмотря на то, что европейские страны сумели наполнить подземные хранилища газа более чем на 90%, этого газа с большой натяжкой хватит на зиму, если не будет холодов, во время которых потребление энергии и газа резко увеличивается. Лишний газ, к тому же, по крайней мере, пока не попавший ни под какие санкции, конечно, считают в Париже, не помешает.

Франция в этом отношении представляет из себя пример разумной осторожности. В отличие, например, от соседней Великобритании, которая при такой же сложной ситуации в энергетике королевства, не купила у России ни одного кубометра сжиженного газа после 24 февраля. В январе 2023 года в Соединенном Королевстве вступает в силу официальный запрет на покупку российского газа, включая СПГ.

Еще прагматичнее ведут себя китайцы, которые тоже наращивают закупки российского сжиженного газа, пользуясь скидками на спотовом рынке.